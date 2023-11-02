https://sputnik-georgia.ru/20231102/vse-troe-sbezhavshikh-zaklyuchennykh-v-tbilisi-zaderzhany--283917111.html

Задержаны все трое сбежавших заключенных в Тбилиси

Задержаны все трое сбежавших заключенных в Тбилиси

Сообщается, что все трое задержанных несовершеннолетние 02.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-02T14:26+0400

2023-11-02T14:26+0400

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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Задержаны все трое заключенных, сбежавших из-под конвоя из клиники "Аверси" в Тбилиси, написал министр юстиции Рати Брегадзе на своей странице в соцсети. Информация о побеге заключенных появилась в СМИ во второй половине дня в среду, 1 ноября. Их привезли в клинику "Аверси" в Сабурталинском районе Тбилиси для прохождения медицинского обследования. Задержан один из конвоиров.Министр поблагодарил всех причастных к задержанию, в том числе главу МВД Грузии Вахтанга Гомелури. По данным СМИ, все трое задержанных несовершеннолетние. Генеральная инспекция Минюста начала расследование побега троих заключенных по статье "Побег из мест задержания, учреждения содержания под стражей или учреждения лишения свободы либо во время конвоирования". Преcтупление наказывается тюремным заключением на срок от шести до восьми лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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