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Задержаны все трое сбежавших заключенных в Тбилиси
Задержаны все трое сбежавших заключенных в Тбилиси
Сообщается, что все трое задержанных несовершеннолетние 02.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-02T14:26+0400
2023-11-02T14:26+0400
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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Задержаны все трое заключенных, сбежавших из-под конвоя из клиники "Аверси" в Тбилиси, написал министр юстиции Рати Брегадзе на своей странице в соцсети. Информация о побеге заключенных появилась в СМИ во второй половине дня в среду, 1 ноября. Их привезли в клинику "Аверси" в Сабурталинском районе Тбилиси для прохождения медицинского обследования. Задержан один из конвоиров.Министр поблагодарил всех причастных к задержанию, в том числе главу МВД Грузии Вахтанга Гомелури. По данным СМИ, все трое задержанных несовершеннолетние. Генеральная инспекция Минюста начала расследование побега троих заключенных по статье "Побег из мест задержания, учреждения содержания под стражей или учреждения лишения свободы либо во время конвоирования". Преcтупление наказывается тюремным заключением на срок от шести до восьми лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси
Задержаны все трое сбежавших заключенных в Тбилиси
14:26 02.11.2023 (обновлено: 15:02 02.11.2023)
Сообщается, что все трое задержанных несовершеннолетние
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Задержаны все трое заключенных, сбежавших из-под конвоя из клиники "Аверси" в Тбилиси, написал министр юстиции Рати Брегадзе на своей странице в соцсети.
Информация о побеге заключенных появилась в СМИ во второй половине дня в среду, 1 ноября. Их привезли в клинику "Аверси" в Сабурталинском районе Тбилиси для прохождения медицинского обследования. Задержан один из конвоиров.
"Поисковое мероприятие было успешно завершено в тесной координации с министерством внутренних дел", – написал Брегадзе.
Министр поблагодарил всех причастных к задержанию, в том числе главу МВД Грузии Вахтанга Гомелури.
"Эта неполная 24-часовая история должна стать уроком для всех, кто задумывается о принятии незаконных мер против безопасности Грузии и ориентированной на права человека правоохранительной системы", – написал министр.
По данным СМИ, все трое задержанных несовершеннолетние.
Генеральная инспекция Минюста начала расследование побега троих заключенных по статье "Побег из мест задержания, учреждения содержания под стражей или учреждения лишения свободы либо во время конвоирования". Преcтупление наказывается тюремным заключением на срок от шести до восьми лет.