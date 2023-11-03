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Взрыв Minuteman над Тихим океаном – знак деградации стратегических ядерных сил США

Взрыв Minuteman над Тихим океаном – знак деградации стратегических ядерных сил США

Очередной "недолет" МБР шахтного базирования Minuteman III до цели – отражение системного провала Пентагона, считает военный обозреватель Sputnik Александр... 03.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-03T09:41+0400

2023-11-03T09:41+0400

2023-11-03T09:41+0400

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Межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III в ходе испытаний 1 ноября стартовала с территории американской военной базы Ванденберг (штат Калифорния) и вскоре взорвалась над Тихим океаном "из-за неожиданной аномалии".Перед запуском в Пентагоне заявили, что испытания Minuteman III должны "подтвердить надежность системы стратегической безопасности" и стать "ответом русским". Здесь надо иметь в виду, что 25 октября состоялись успешные практические пуски баллистических и крылатых ракет в ходе отработки стратегическими силами России массированного ядерного удара в ответ на ядерную атаку вероятного противника. Итог испытаний 1 ноября вызывает большие сомнения в надежности американских стратегических ядерных сил (СЯС). Ответ Пентагона не убедителен.МБР Minuteman III падает в Тихий океан не впервые. Так, в июле 2022 года межконтинентальная ракета вышла из строя через несколько секунд после запуска. В 2021 году по неустановленным причинам прерван испытательный пуск на этапе, когда ракета еще находилась на земле. В 2018-м "аномальный" полет МБР прекращен над Тихим океаном. Половина испытательных пусков Minuteman III в XXI веке оказались неудачными, и это не удивительно. Ракета состоит на вооружении с 1970 года, возраст модернизациями уже не компенсируется.Глава Стратегического командования США Чарльз Ричард ранее предупредил сенат и администрацию Белого дома: "Вы не можете продлить жизнь Minuteman III… ракеты настолько устарели, что их конструкторы уже умерли, а действующие инженеры не имеют даже части необходимой технической документации". Давно назрела необходимость замены.МБР познаются в сравненииНовую систему МБР шахтного базирования LGM-35 Sentinel разрабатывают корпорации Northrop Grumman и Lockheed Martin. Цена проекта – 265 млрд долларов. Начало производства головной части и достижение оперативной готовности МБР LGM-35 Sentinel намечены на октябрь 2039 года – перспектива весьма отдаленная и туманная с учетом нерешенных американцами технологических проблем преодоления противоракетных рубежей ЗРС С-500 "Прометей" и других российских систем ПВО-ПРО.Один "Сармат" стартовой массой 210 тонн способен доставить через любой из полюсов Земли 7,5 ядерных мегатонн и погубить более 35 млн граждан государства-агрессора. А 10 таких ракет уничтожат любую страну целиком. Значительно расширен диапазон боевого оснащения МБР, гиперзвуковые блоки "Авангард" могут планировать на скоростях до 28 Махов (более 33 тысяч км/ч).Технологический отрыв от аналогичной по предназначению американской МБР Minuteman III шахтного базирования огромен и подчеркивает хроническое отставание Соединенных Штатов в разработке передовых вооружений (других шахтных МБР для сравнения у Пентагона просто нет).Тяжелая МБР "Сармат" по боевому могуществу и совершенству превзошла легендарную МБР "Воевода".Американская "реактивная зубочистка" российскому "Сармату" не конкурент, однако и другие компоненты ядерной триады США далеки от совершенства.Два десятка бомбардировщиков B-2 Spirit (по 2 млрд долларов за штуку) сорок лет назад создавались для ядерных ударов по Москве, но они чрезвычайно капризны. "Лансеры" и "Спириты" будут вскоре списаны, и новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider их не заменит, потому что еще не построен и прототип. Со временем американская ядерная триада может исчезнуть (как во Франции и Британии), останутся только МБР Trident II D5 морского базирования на субмаринах Ohio и Columbia.Предельный порог Стратегических ядерных сил РФ по Договору СНВ-3 (которого Россия пока придерживается) – развернутые 700 пусковых установок МБР и 1 550 боевых блоков, из которых 60% – шахтные и мобильные комплексы РВСН постоянной готовности. Уровень современности высокотехнологичных российских СЯС превышает 83%.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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в мире, россия, аналитика, сша, политика, тихий океан, калифорния, пентагон, ядерная программа