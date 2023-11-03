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Россия выступает за укрепление глобального контроля над ядерными вооружениями

Россия выступает за укрепление глобального контроля над ядерными вооружениями

Москве не нужно напоминать про важность сохранения глобальной нормы, которая запрещает ядерные взрывные испытания 03.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 ноя – Sputnik. Москва выступает за укрепление и развитие глобального режима контроля над ядерным оружием и его равноправный учет, об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.Госдума России отозвала закон о ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) 18 октября 2023 года. Москва заявляла, что слишком долго ждала каких-либо шагов Вашингтона по ратификации этого договора.Госсекретарь США Энтони Блинкен, в свою очередь, сообщил, что в Вашингтоне "глубоко обеспокоены" отзывом со стороны России ратификации договора."Критика и озабоченности госдепартамента транслируются не по адресу", – отметил по этому поводу Антонов. Москве, по его словам, не нужно напоминать про важность сохранения глобальной нормы, которая запрещает ядерные взрывные испытания. Кремль четко заявил, что остается подписантом ДВЗЯИ "со всеми вытекающими правами и обязанностями".Текст договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) был принят в ООН в 1996 году. После этого его подписало и ратифицировало большое число стран-участниц глобальной организации. Россия сделала это в 2000 году.Договор предусматривает международную систему мониторинга, определяющую, проводятся ли где-то ядерные испытания. Для отслеживания используются сейсмические и гидроакустические станции и другая техника по всей Земле. Данные аккумулирует международный центр в Вене, где находится один из офисов ООН.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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