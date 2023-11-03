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США ведут "фронтальное наступление" на Россию – посол РФ
США ведут "фронтальное наступление" на Россию – посол РФ
Вмешательство Вашингтона во внутренние дела России будет нарастать по мере приближения президентских выборов, прогнозирует Антонов 03.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-03T12:33+0400
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ТБИЛИСИ, 3 ноя – Sputnik. США ведут фронтальное наступление на Россию, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, прогнозируя вмешательство Вашингтона в дела РФ.Антонов назвал американские санкции хаотичными и не имеющими здравого смысла.Вмешательство Вашингтона во внутренние дела России будет нарастать по мере приближения президентских выборов, прогнозирует Антонов."Думаю, что это вмешательство во внутренние дела РФ будет нарастать по мере приближения к мартовским выборам нашего президента", – сказал дипломат в эфире Первого канала.Президентские выборы пройдут в России в 2024 году. Как заявил ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, конкурентов у действующего главы государства Владимира Путина в стране нет и быть не может.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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россия, в мире, новости, вашингтон, дмитрий песков, владимир путин, обострение ситуации вокруг украины
россия, в мире, новости, вашингтон, дмитрий песков, владимир путин, обострение ситуации вокруг украины

США ведут "фронтальное наступление" на Россию – посол РФ

12:33 03.11.2023 (обновлено: 13:02 03.11.2023)
© photo: Sputnik / Mikhailn Turgiev / Перейти в фотобанкАнатолий Антонов
Анатолий Антонов - Sputnik Грузия, 1920, 03.11.2023
© photo: Sputnik / Mikhailn Turgiev
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Вмешательство Вашингтона во внутренние дела России будет нарастать по мере приближения президентских выборов, прогнозирует Антонов
ТБИЛИСИ, 3 ноя – Sputnik. США ведут фронтальное наступление на Россию, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, прогнозируя вмешательство Вашингтона в дела РФ.
Антонов назвал американские санкции хаотичными и не имеющими здравого смысла.

"Видим фронтальное наступление на Россию от политики и экономики до вопросов прав человека. По сути, везде и всюду – попытка помешать развитию нашей страны, не допустить роста благосостояния простых людей", – цитирует дипломата РИА Новости.

Вмешательство Вашингтона во внутренние дела России будет нарастать по мере приближения президентских выборов, прогнозирует Антонов.
"Думаю, что это вмешательство во внутренние дела РФ будет нарастать по мере приближения к мартовским выборам нашего президента", – сказал дипломат в эфире Первого канала.
Президентские выборы пройдут в России в 2024 году. Как заявил ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, конкурентов у действующего главы государства Владимира Путина в стране нет и быть не может.
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