https://sputnik-georgia.ru/20231103/283948496.html

США ведут "фронтальное наступление" на Россию – посол РФ

США ведут "фронтальное наступление" на Россию – посол РФ

Вмешательство Вашингтона во внутренние дела России будет нарастать по мере приближения президентских выборов, прогнозирует Антонов 03.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-03T12:33+0400

2023-11-03T12:33+0400

2023-11-03T13:02+0400

россия

в мире

новости

вашингтон

дмитрий песков

владимир путин

обострение ситуации вокруг украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/1d/249845329_0:53:3164:1833_1920x0_80_0_0_940df3a17dd77cb2414f753a6cc8bcfa.jpg

ТБИЛИСИ, 3 ноя – Sputnik. США ведут фронтальное наступление на Россию, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, прогнозируя вмешательство Вашингтона в дела РФ.Антонов назвал американские санкции хаотичными и не имеющими здравого смысла.Вмешательство Вашингтона во внутренние дела России будет нарастать по мере приближения президентских выборов, прогнозирует Антонов."Думаю, что это вмешательство во внутренние дела РФ будет нарастать по мере приближения к мартовским выборам нашего президента", – сказал дипломат в эфире Первого канала.Президентские выборы пройдут в России в 2024 году. Как заявил ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, конкурентов у действующего главы государства Владимира Путина в стране нет и быть не может.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

вашингтон

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

россия, в мире, новости, вашингтон, дмитрий песков, владимир путин, обострение ситуации вокруг украины