https://sputnik-georgia.ru/20231103/baltika-nikogda-ne-stanet-vnutrennim-morem-nato--mid-rf-283966893.html

Балтика никогда не станет внутренним морем НАТО – МИД РФ

Балтика никогда не станет внутренним морем НАТО – МИД РФ

О возможном закрытии Балтийского моря для всех российских судов в конце октября заявил президент Латвии 03.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. В НАТО должны осознать, что у попыток закрыть для России Балтийское море будут негативные последствия, заявил замглавы МИД HA Александр Грушко в кулуарах Евразийского экономического форума.О возможном закрытии Балтийского моря для всех российских судов в конце октября заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. По его словам, такое решение может быть принято, если расследование выявит участие Москвы в повреждении газопровода Balticconnector. При этом политик добавил, что таких дискуссий пока не ведется, потому что для выводов необходимо "дождаться конкретных и четких результатов расследования".По словам замминистра, страны-члены альянса озвучивают свои мечты, "необоснованные хотелки". А военные стратеги НАТО прекрасно понимают, что закрытие Балтийского моря для России означает закрытие Балтийского моря для всех, отметил дипломат.Грузия опережает ряд стран ЕС и НАТО в рейтинге верховенства закона – премьер>>Balticconnector – газопровод по дну Финского залива длиной около 80 километров между Инкоо в Финляндии и Палдиски в Эстонии. Сейчас он не работает из-за возможной разгерметизации, так как вечером 8 октября в подводной трубе упало давление, и управляющие системой перекрыли подачу газа. Финские пограничники обнаружили место утечки в своих территориальных водах. Центральная криминальная полиция считает, что повредить инфраструктуру могли злоумышленники.Согласно предварительным выводам полиции, в ЧП виновно судно Newnew Polar Bear, ходящее под флагом Гонконга. Предположительно, его якорь зацепил и повредил трубопровод.В материалах расследования также фигурировало российское судно "Севморпуть", находившееся поблизости от места инцидента, но впоследствии от версии о его причастности отказались.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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