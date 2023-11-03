https://sputnik-georgia.ru/20231103/baltika-nikogda-ne-stanet-vnutrennim-morem-nato--mid-rf-283966893.html
Балтика никогда не станет внутренним морем НАТО – МИД РФ
Балтика никогда не станет внутренним морем НАТО – МИД РФ
О возможном закрытии Балтийского моря для всех российских судов в конце октября заявил президент Латвии 03.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-03T18:18+0400
2023-11-03T18:18+0400
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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. В НАТО должны осознать, что у попыток закрыть для России Балтийское море будут негативные последствия, заявил замглавы МИД HA Александр Грушко в кулуарах Евразийского экономического форума.О возможном закрытии Балтийского моря для всех российских судов в конце октября заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. По его словам, такое решение может быть принято, если расследование выявит участие Москвы в повреждении газопровода Balticconnector. При этом политик добавил, что таких дискуссий пока не ведется, потому что для выводов необходимо "дождаться конкретных и четких результатов расследования".По словам замминистра, страны-члены альянса озвучивают свои мечты, "необоснованные хотелки". А военные стратеги НАТО прекрасно понимают, что закрытие Балтийского моря для России означает закрытие Балтийского моря для всех, отметил дипломат.Грузия опережает ряд стран ЕС и НАТО в рейтинге верховенства закона – премьер>>Balticconnector – газопровод по дну Финского залива длиной около 80 километров между Инкоо в Финляндии и Палдиски в Эстонии. Сейчас он не работает из-за возможной разгерметизации, так как вечером 8 октября в подводной трубе упало давление, и управляющие системой перекрыли подачу газа. Финские пограничники обнаружили место утечки в своих территориальных водах. Центральная криминальная полиция считает, что повредить инфраструктуру могли злоумышленники.Согласно предварительным выводам полиции, в ЧП виновно судно Newnew Polar Bear, ходящее под флагом Гонконга. Предположительно, его якорь зацепил и повредил трубопровод.В материалах расследования также фигурировало российское судно "Севморпуть", находившееся поблизости от места инцидента, но впоследствии от версии о его причастности отказались.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, политика, в мире, латвия, москва, финляндия, нато
россия, политика, в мире, латвия, москва, финляндия, нато
Балтика никогда не станет внутренним морем НАТО – МИД РФ
О возможном закрытии Балтийского моря для всех российских судов в конце октября заявил президент Латвии
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. В НАТО должны осознать, что у попыток закрыть для России Балтийское море будут негативные последствия, заявил замглавы МИД HA Александр Грушко в кулуарах Евразийского экономического форума.
О возможном закрытии Балтийского моря для всех российских судов в конце октября заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. По его словам, такое решение может быть принято, если расследование выявит участие Москвы в повреждении газопровода Balticconnector. При этом политик добавил, что таких дискуссий пока не ведется, потому что для выводов необходимо "дождаться конкретных и четких результатов расследования".
"Оно (Балтийское море – ред.) никогда не превратится во внутреннее натовское море – это такие фигуры речи, которые используют легковесные политики", – добавил Грушко журналистам.
По словам замминистра, страны-члены альянса озвучивают свои мечты, "необоснованные хотелки". А военные стратеги НАТО прекрасно понимают, что закрытие Балтийского моря для России означает закрытие Балтийского моря для всех, отметил дипломат.
Balticconnector – газопровод по дну Финского залива длиной около 80 километров между Инкоо в Финляндии и Палдиски в Эстонии. Сейчас он не работает из-за возможной разгерметизации, так как вечером 8 октября в подводной трубе упало давление, и управляющие системой перекрыли подачу газа. Финские пограничники обнаружили место утечки в своих территориальных водах. Центральная криминальная полиция считает, что повредить инфраструктуру могли злоумышленники.
Согласно предварительным выводам полиции, в ЧП виновно судно Newnew Polar Bear, ходящее под флагом Гонконга. Предположительно, его якорь зацепил и повредил трубопровод.
В материалах расследования также фигурировало российское судно "Севморпуть", находившееся поблизости от места инцидента, но впоследствии от версии о его причастности отказались.