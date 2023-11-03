https://sputnik-georgia.ru/20231103/dengi-regionam---progress-protsessa-detsentralizatsii-gruzii-283945814.html

Деньги регионам – прогресс процесса децентрализации Грузии

Деньги регионам – прогресс процесса децентрализации Грузии

В рамках реализации программы децентрализации во всех районах была внедрена единая электронная система управления информационными потоками 03.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-03T07:32+0400

2023-11-03T07:32+0400

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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. В конце 2023 года муниципалитеты Грузии получат 1,6 миллиарда лари в рамках программы нового принципа распределения выплат из центрального бюджета, что на 200 тысяч превысит показатель прошлого года и на 783 тысячи – показатель 2018 года, говорится в отчете министра регионального развития, представленного парламенту. Развитие муниципалитетов является одним из приоритетов правительства Грузии. Для реализации приоритета с 2019 года в стране запущена программа децентрализации, предполагающая новую систему распределения средств из бюджета и развитие районов, чтобы те могли получать муниципальный доход. Кроме того, разработано специальное руководство, помогающие властям районов принимать документы по планированию политики развития в соответствии с политикой центральных властей, исходя из своей специфики. Также в рамках программы увеличено получение средств местными бюджетами от распоряжения госимуществом и им передано уже 1,8 тысячи единиц имущества. Кроме того, власти работают над подготовкой госслужащих в регионах и повышением их квалификации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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