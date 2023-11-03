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Деньги регионам – прогресс процесса децентрализации Грузии
Деньги регионам – прогресс процесса децентрализации Грузии
В рамках реализации программы децентрализации во всех районах была внедрена единая электронная система управления информационными потоками 03.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-03T07:32+0400
2023-11-03T07:32+0400
2023-11-03T08:09+0400
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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. В конце 2023 года муниципалитеты Грузии получат 1,6 миллиарда лари в рамках программы нового принципа распределения выплат из центрального бюджета, что на 200 тысяч превысит показатель прошлого года и на 783 тысячи – показатель 2018 года, говорится в отчете министра регионального развития, представленного парламенту. Развитие муниципалитетов является одним из приоритетов правительства Грузии. Для реализации приоритета с 2019 года в стране запущена программа децентрализации, предполагающая новую систему распределения средств из бюджета и развитие районов, чтобы те могли получать муниципальный доход. Кроме того, разработано специальное руководство, помогающие властям районов принимать документы по планированию политики развития в соответствии с политикой центральных властей, исходя из своей специфики. Также в рамках программы увеличено получение средств местными бюджетами от распоряжения госимуществом и им передано уже 1,8 тысячи единиц имущества. Кроме того, власти работают над подготовкой госслужащих в регионах и повышением их квалификации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, общество, министерство инфраструктуры и регионального развития
грузия, новости, экономика, общество, министерство инфраструктуры и регионального развития
Деньги регионам – прогресс процесса децентрализации Грузии
07:32 03.11.2023 (обновлено: 08:09 03.11.2023)
В рамках реализации программы децентрализации во всех районах была внедрена единая электронная система управления информационными потоками
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. В конце 2023 года муниципалитеты Грузии получат 1,6 миллиарда лари в рамках программы нового принципа распределения выплат из центрального бюджета, что на 200 тысяч превысит показатель прошлого года и на 783 тысячи – показатель 2018 года, говорится в отчете министра регионального развития, представленного парламенту.
Развитие муниципалитетов является одним из приоритетов правительства Грузии. Для реализации приоритета с 2019 года в стране запущена программа децентрализации, предполагающая новую систему распределения средств из бюджета и развитие районов, чтобы те могли получать муниципальный доход.
Согласно отчету, в рамках реализации программы децентрализации во всех районах была внедрена единая электронная система управления информационными потоками для улучшения доступа к информации и ее обмену.
Кроме того, разработано специальное руководство, помогающие властям районов принимать документы по планированию политики развития в соответствии с политикой центральных властей, исходя из своей специфики.
Также в рамках программы увеличено получение средств местными бюджетами от распоряжения госимуществом и им передано уже 1,8 тысячи единиц имущества.
Кроме того, власти работают над подготовкой госслужащих в регионах и повышением их квалификации.