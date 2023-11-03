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Грузинский мультфильм "Жираф Жозе" покоряет заокеанье
Грузинский мультфильм "Жираф Жозе" покоряет заокеанье
Сначала Жозе на английском языке появится в YouTube, уже после планируется, что мультфильм будут транслировать и на телевидении 03.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-03T15:35+0400
2023-11-03T15:35+0400
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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Грузинская анимация "Жираф Жозе" покоряет США – премьера песни известного грузинского мультперсонажа на английском языке состоится 3 ноября, об этом сообщил создатель персонажа Георгий Маршания в соцсети. "Жираф Жозе" стал первым грузинским узнаваемым любимым героем, предложившим родителям и учителям забавный продукт для обучения и развития детей. "Жирафа Жозе" создали в студии "Велосипед", руководителями которой являются Георгий Маршания и Ираклий Надирадзе. Маршания отмечал, что по статистике YouTube-канала видно, что сериалом "Жираф Хозе" активно пользуются воспитатели детских садов и школьные учителя. В интервью телеканалу "ТВ Пирвели" создатель "Жирафа Жозе" Георгий Маршания рассказал, что один из детей американских партнеров студии смотрел "Жирафа Жозе" на грузинском языке. В итоге он связался с создателем, после чего началась работа над американской премьерой любимого персонажа грузинских детей. Сначала Жозе на английском языке появится в YouTube, уже после планируется, что мультфильм будут транслировать и на телевидении. "Не знаю точно, как поведет себя Жозе при такой многочисленной аудитории, но любовь грузинских детей не поместилась в этой стране и желтое счастье ушло за океан. Это факт, несмотря ни на что. Спасибо тем, кто смотрит Жозе!" – написал Георгий Маршания. Мультфильм "Жираф Жозе" начал появился в 2017 году, на их канал подписано более 360 тысяч пользователей. Серии "Жираф Жозе" собрали более 400 миллионов просмотров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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культура, новости, грузия, тбилиси, сша, ираклий надирадзе
Грузинский мультфильм "Жираф Жозе" покоряет заокеанье
15:35 03.11.2023 (обновлено: 17:01 03.11.2023)
Сначала Жозе на английском языке появится в YouTube, уже после планируется, что мультфильм будут транслировать и на телевидении
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Грузинская анимация "Жираф Жозе" покоряет США – премьера песни известного грузинского мультперсонажа на английском языке состоится 3 ноября, об этом сообщил создатель персонажа Георгий Маршания в соцсети.
"Жираф Жозе" стал первым грузинским узнаваемым любимым героем, предложившим родителям и учителям забавный продукт для обучения и развития детей. "Жирафа Жозе" создали в студии "Велосипед", руководителями которой являются Георгий Маршания и Ираклий Надирадзе. Маршания отмечал, что по статистике YouTube-канала видно, что сериалом "Жираф Хозе" активно пользуются воспитатели детских садов и школьные учителя.
В интервью телеканалу "ТВ Пирвели" создатель "Жирафа Жозе" Георгий Маршания рассказал, что один из детей американских партнеров студии смотрел "Жирафа Жозе" на грузинском языке. В итоге он связался с создателем, после чего началась работа над американской премьерой любимого персонажа грузинских детей.
"Однажды я заметил, что мой ребенок очень часто смотрит "Жирафа Жозе", и даже знал наизусть его песни. Кстати, мне тоже очень понравились и персонаж, и музыка. Я подумал, если мой ребенок развлекается, ему нравится эта анимация, а что если озвучить Жозе и на английском языке. К тому же Жозе поможет англоязычным детям, как и грузинским, в обучении математике и других предметов. Так что у нас большие планы с этим мультфильмом", – поделился американский партнер Дэн Прюсмен.
Сначала Жозе на английском языке появится в YouTube, уже после планируется, что мультфильм будут транслировать и на телевидении.
"Не знаю точно, как поведет себя Жозе при такой многочисленной аудитории, но любовь грузинских детей не поместилась в этой стране и желтое счастье ушло за океан. Это факт, несмотря ни на что. Спасибо тем, кто смотрит Жозе!" – написал Георгий Маршания.
Мультфильм "Жираф Жозе" начал появился в 2017 году, на их канал подписано более 360 тысяч пользователей. Серии "Жираф Жозе" собрали более 400 миллионов просмотров.