https://sputnik-georgia.ru/20231103/gruzinskiy-zhiraf-zhoze-pokoryaet-ameriku---multfilm-pereveli-na-angliyskiy-yazyk-283959480.html

Грузинский мультфильм "Жираф Жозе" покоряет заокеанье

Грузинский мультфильм "Жираф Жозе" покоряет заокеанье

Сначала Жозе на английском языке появится в YouTube, уже после планируется, что мультфильм будут транслировать и на телевидении 03.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Грузинская анимация "Жираф Жозе" покоряет США – премьера песни известного грузинского мультперсонажа на английском языке состоится 3 ноября, об этом сообщил создатель персонажа Георгий Маршания в соцсети. "Жираф Жозе" стал первым грузинским узнаваемым любимым героем, предложившим родителям и учителям забавный продукт для обучения и развития детей. "Жирафа Жозе" создали в студии "Велосипед", руководителями которой являются Георгий Маршания и Ираклий Надирадзе. Маршания отмечал, что по статистике YouTube-канала видно, что сериалом "Жираф Хозе" активно пользуются воспитатели детских садов и школьные учителя. В интервью телеканалу "ТВ Пирвели" создатель "Жирафа Жозе" Георгий Маршания рассказал, что один из детей американских партнеров студии смотрел "Жирафа Жозе" на грузинском языке. В итоге он связался с создателем, после чего началась работа над американской премьерой любимого персонажа грузинских детей. Сначала Жозе на английском языке появится в YouTube, уже после планируется, что мультфильм будут транслировать и на телевидении. "Не знаю точно, как поведет себя Жозе при такой многочисленной аудитории, но любовь грузинских детей не поместилась в этой стране и желтое счастье ушло за океан. Это факт, несмотря ни на что. Спасибо тем, кто смотрит Жозе!" – написал Георгий Маршания. Мультфильм "Жираф Жозе" начал появился в 2017 году, на их канал подписано более 360 тысяч пользователей. Серии "Жираф Жозе" собрали более 400 миллионов просмотров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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