https://sputnik-georgia.ru/20231103/kakoy-budet-pogoda-na-vykhodnykh--prognoz-sinoptikov-283971414.html

Какой будет погода на выходных – прогноз синоптиков

Какой будет погода на выходных – прогноз синоптиков

На выходных в Грузии ожидается теплая и дождливая погода 03.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-03T22:33+0400

2023-11-03T22:33+0400

2023-11-03T22:33+0400

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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. До утра 4 ноября местами будет идти дождь, также возможны грозы. Однако уже утром погода в большинстве районов прояснится и продержится до 6 ноября, говорится в информации Национального агентства охраны окружающей среды. Ночью в Тбилиси может пойти небольшой дождь. Температура воздуха днем составит +22...+24 градуса. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) дождь ожидается до утра 4 ноября. А до 6 ноября погода будет теплая и преимущественно без осадков. Температура воздуха днем ожидается +25...+27 градусов. В равнинных районах Западной Грузии (Кутаиси, Зестафони, Зугдиди, Мартвили, Озургети) температура воздуха днем составит +26...+28 градусов. В горных районах этой части страны (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло) температура воздуха днем составит +22...+24 градуса, а вот в Местиа и Бахмаро температура воздуха днем составит +18...+20 градусов. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори, Цхинвали) на фоне жары местами ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха днем составит +22...+24 градуса. В Кахетии (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнаги, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) местами ожидаются осадки. Температура воздуха днем составит +22...+24 градуса. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Фасанаури) ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха днем составит +21...+23 градуса. А вот в районах Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало температура воздуха днем составит +16...+18 градусов. "Подробную информацию о погоде смотрите по ссылке", – говорится в информации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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