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Красота ретроавтомобилей: удивительные машины старого времени в Грузии – фото
Красота ретроавтомобилей: удивительные машины старого времени в Грузии – фото
В Тбилиси растет количество людей, увлекающихся ретроавтомобилями. Это недешевое хобби и тем не менее многие автолюбители не жалеют средств на своих любимцев 03.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-03T12:56+0400
2023-11-03T12:56+0400
2023-11-03T13:05+0400
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Выставки таких машин – настоящее яркое шоу. В Тбилиси выставки ретроавтомобилей постепенно стали традицией. Людям нравится бывать на таких мероприятиях и разглядывать старые автомобили.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, автомобили, раритетные автомобили, машины, грузинские дороги, машины и их водители, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, автомобили, раритетные автомобили, машины, грузинские дороги, машины и их водители, фото
Красота ретроавтомобилей: удивительные машины старого времени в Грузии – фото
12:56 03.11.2023 (обновлено: 13:05 03.11.2023)
В Тбилиси растет количество людей, увлекающихся ретроавтомобилями. Это недешевое хобби и тем не менее многие автолюбители не жалеют средств на своих любимцев
Выставки таких машин – настоящее яркое шоу. В Тбилиси выставки ретроавтомобилей постепенно стали традицией. Людям нравится бывать на таких мероприятиях и разглядывать старые автомобили.
© photo: Sputnik / Stringer
Удивительные автомобили, особенно для тех, кто молод, и для них эти машины – настоящее открытие.
Удивительные автомобили, особенно для тех, кто молод, и для них эти машины – настоящее открытие.
© photo: Sputnik / Stringer
Прямо произведение искусства. В салонах современных машин совсем другой дизайн и много электроники.
Прямо произведение искусства. В салонах современных машин совсем другой дизайн и много электроники.
© photo: Sputnik / Stringer
Во время выставок ретроавтомобилей вокруг них всегда много желающих сфотографироваться.
Во время выставок ретроавтомобилей вокруг них всегда много желающих сфотографироваться.
© photo: Sputnik / Stringer
Изящество линий и форм не только снаружи. В салонах старых машин уютно и красиво.
Изящество линий и форм не только снаружи. В салонах старых машин уютно и красиво.
© photo: Sputnik / Stringer
Те, кто бережет такие автомобили и заботится о них, рад вниманию людей к своим любимцам.
Те, кто бережет такие автомобили и заботится о них, рад вниманию людей к своим любимцам.
© photo: Sputnik / Stringer
Сохранять машины на ходу и ухаживать за ними требует немало средств.
Сохранять машины на ходу и ухаживать за ними требует немало средств.
© photo: Sputnik / Stringer
Такой автомобиль, как и многие остальные на выставке, – гордость их владельцев.
Такой автомобиль, как и многие остальные на выставке, – гордость их владельцев.
© photo: Sputnik / Stringer
С каждым годом количество старых и редких автомобилей в Грузии постепенно растет.
С каждым годом количество старых и редких автомобилей в Грузии постепенно растет.
© photo: Sputnik / Stringer
Есть и те, кто увлекается фантастикой и создает яркие и необычные автомобили.
Есть и те, кто увлекается фантастикой и создает яркие и необычные автомобили.
© photo: Sputnik / Stringer
Идеи для создания таких машин их авторы берут из фантастических фильмов.
Идеи для создания таких машин их авторы берут из фантастических фильмов.
© photo: Sputnik / Stringer
Выглядят такие автомобили потрясающе, а еще более удивительно то, что они на ходу и могут сами передвигаться.
Выглядят такие автомобили потрясающе, а еще более удивительно то, что они на ходу и могут сами передвигаться.
© photo: Sputnik / Stringer
Купить ретроавтомобиль в Грузии несложно, намного труднее заботиться и ухаживать за ним каждый день, сохраняя его первозданный вид. Для этого такие автомобили нужно любить и хотеть этим заниматься.
Купить ретроавтомобиль в Грузии несложно, намного труднее заботиться и ухаживать за ним каждый день, сохраняя его первозданный вид. Для этого такие автомобили нужно любить и хотеть этим заниматься.