https://sputnik-georgia.ru/20231103/krovavye-razborki-za-mesto-dlya-parkovki-zhitel-tbilisi-ranil-sosedey-283947816.html
Кровавые разборки за место для парковки: житель Тбилиси ранил соседей
Кровавые разборки за место для парковки: житель Тбилиси ранил соседей
Пострадавшие мужчины являются членами одной семьи 03.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-03T10:46+0400
2023-11-03T10:46+0400
2023-11-03T10:46+0400
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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Конфликт между соседями в Тбилиси, который возник из-за места для парковки автомобиля, завершился ранением двух человек, сообщает телекомпания "Рустави 2".Случай произошел на улице Долидзе в тбилисском районе Ваке-Сабуртало – соседи не могли поделить парковочное место для своих автомобилей. В разгар спора один из них ранил холодным оружием отца с сыном.Пострадавшие госпитализированы. По предварительным данным, их жизни не грозит опасность. На месте происшествия мобилизована полиция. На данном этапе неизвестно, задержан или нет обвиняемый в ранении двух человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, тбилиси, преступность в грузии
грузия, происшествия, новости, тбилиси, преступность в грузии
Кровавые разборки за место для парковки: житель Тбилиси ранил соседей
Пострадавшие мужчины являются членами одной семьи
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik.
Конфликт между соседями в Тбилиси, который возник из-за места для парковки автомобиля, завершился ранением двух человек, сообщает телекомпания "Рустави 2
".
Случай произошел на улице Долидзе в тбилисском районе Ваке-Сабуртало – соседи не могли поделить парковочное место для своих автомобилей. В разгар спора один из них ранил холодным оружием отца с сыном.
Пострадавшие госпитализированы. По предварительным данным, их жизни не грозит опасность. На месте происшествия мобилизована полиция.
На данном этапе неизвестно, задержан или нет обвиняемый в ранении двух человек.