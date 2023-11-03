https://sputnik-georgia.ru/20231103/krovavye-razborki-za-mesto-dlya-parkovki-zhitel-tbilisi-ranil-sosedey-283947816.html

Кровавые разборки за место для парковки: житель Тбилиси ранил соседей

Кровавые разборки за место для парковки: житель Тбилиси ранил соседей

Пострадавшие мужчины являются членами одной семьи 03.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-03T10:46+0400

2023-11-03T10:46+0400

2023-11-03T10:46+0400

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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Конфликт между соседями в Тбилиси, который возник из-за места для парковки автомобиля, завершился ранением двух человек, сообщает телекомпания "Рустави 2".Случай произошел на улице Долидзе в тбилисском районе Ваке-Сабуртало – соседи не могли поделить парковочное место для своих автомобилей. В разгар спора один из них ранил холодным оружием отца с сыном.Пострадавшие госпитализированы. По предварительным данным, их жизни не грозит опасность. На месте происшествия мобилизована полиция. На данном этапе неизвестно, задержан или нет обвиняемый в ранении двух человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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