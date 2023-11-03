https://sputnik-georgia.ru/20231103/maksimum-tri-gruzinskaya-pravoslavnaya-tserkov-oglasila-reshenie-po-krestnym-roditelyam-283972347.html

Максимум три: грузинская православная церковь огласила решение по крестным родителям

Максимум три: грузинская православная церковь огласила решение по крестным родителям

Проблема слишком большого числа крестных родителей обсуждалась на заседании синода в четверг 03.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-03T23:21+0400

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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Священный синод Грузинской православной церкви принял решение об ограничении числа крестных родителей при крещении, говорится в постановлении синода. Проблема слишком большого числа крестных родителей обсуждалась на заседании синода в четверг. По мнению ГПЦ, в последнее время практика множества крестных родителей приняла катастрофический характер. Кроме того, в Грузии в виде исключения разрешено увеличить количество крестных родителей до трех в случае, если крестным отцом станет Католикос-патриарх. Крещение — это одно из семи таинств Православной Церкви, в котором верующий при троекратном погружении тела в воду с призыванием имени Пресвятой Троицы – Отца и Сына и Святого Духа – умирает для жизни греховной и возрождается Духом Святым. Крестные должны быть людьми воцерковленными, живущими церковной жизнью. Им предстоит учить своего крестника или крестницу основам православной веры, давать духовные наставления.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, общество, новости, грузинская православная церковь, крещение