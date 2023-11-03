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Максимум три: грузинская православная церковь огласила решение по крестным родителям
Максимум три: грузинская православная церковь огласила решение по крестным родителям
Проблема слишком большого числа крестных родителей обсуждалась на заседании синода в четверг 03.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-03T23:21+0400
2023-11-03T23:21+0400
2023-11-03T23:42+0400
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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Священный синод Грузинской православной церкви принял решение об ограничении числа крестных родителей при крещении, говорится в постановлении синода. Проблема слишком большого числа крестных родителей обсуждалась на заседании синода в четверг. По мнению ГПЦ, в последнее время практика множества крестных родителей приняла катастрофический характер. Кроме того, в Грузии в виде исключения разрешено увеличить количество крестных родителей до трех в случае, если крестным отцом станет Католикос-патриарх. Крещение — это одно из семи таинств Православной Церкви, в котором верующий при троекратном погружении тела в воду с призыванием имени Пресвятой Троицы – Отца и Сына и Святого Духа – умирает для жизни греховной и возрождается Духом Святым. Крестные должны быть людьми воцерковленными, живущими церковной жизнью. Им предстоит учить своего крестника или крестницу основам православной веры, давать духовные наставления.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, общество, новости, грузинская православная церковь, крещение
грузия, общество, новости, грузинская православная церковь, крещение
Максимум три: грузинская православная церковь огласила решение по крестным родителям
23:21 03.11.2023 (обновлено: 23:42 03.11.2023)
Проблема слишком большого числа крестных родителей обсуждалась на заседании синода в четверг
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Священный синод Грузинской православной церкви принял решение об ограничении числа крестных родителей при крещении, говорится в постановлении синода.
Проблема слишком большого числа крестных родителей обсуждалась на заседании синода в четверг. По мнению ГПЦ, в последнее время практика множества крестных родителей приняла катастрофический характер.
"По каноническому правилу Церкви восприемник (крестный) должен быть один. По исторически сложившейся традиции допустимо иметь обоих крестных родителей – мужчину и женщину, также по канонической традиции крестный должен быть одного пола с принимающим крещение взрослым человеком", – говорится в решении.
Кроме того, в Грузии в виде исключения разрешено увеличить количество крестных родителей до трех в случае, если крестным отцом станет Католикос-патриарх.
Крещение — это одно из семи таинств Православной Церкви, в котором верующий при троекратном погружении тела в воду с призыванием имени Пресвятой Троицы – Отца и Сына и Святого Духа – умирает для жизни греховной и возрождается Духом Святым.
Крестные должны быть людьми воцерковленными, живущими церковной жизнью. Им предстоит учить своего крестника или крестницу основам православной веры, давать духовные наставления.