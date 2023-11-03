https://sputnik-georgia.ru/20231103/moldavskiy-deputat-o-makhinatsiyakh-pravyaschey-partii-i-repressiyakh-protiv-oppozitsii-i-smi-283950912.html
Молдавский депутат о махинациях правящей партии и репрессиях против оппозиции и СМИ
Молдавский депутат о махинациях правящей партии и репрессиях против оппозиции и СМИ
Местные выборы – самые сложные в плане организации. Представьте себе 900 баталий местного характера, которые нужно контролировать 03.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-03T11:58+0400
2023-11-03T11:58+0400
2023-11-03T12:01+0400
мультимедиа
видео
молдова
sputnik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/03/283950741_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7669aebc1a8cf691d12991216da89e45.jpg
В интервью каналу "Sputnik на русском" депутат Парламента республики Молдова от партии "Возрождение" Василий Боля рассказал о предстоящих местных выборах в стране и беспределе действующих властей. "За свою политическую жизнь я впервые вижу такую дезорганизованность в вопросе проведения выборов и контроля со стороны международных организаций", – подытожил политик.
молдова
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/03/283950741_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5478a0ba1d0dc1a78ded3ddcee16b508.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, молдова, sputnik, видео
мультимедиа, видео, молдова, sputnik, видео
Молдавский депутат о махинациях правящей партии и репрессиях против оппозиции и СМИ
11:58 03.11.2023 (обновлено: 12:01 03.11.2023)
Местные выборы – самые сложные в плане организации. Представьте себе 900 баталий местного характера, которые нужно контролировать
В интервью каналу "Sputnik на русском" депутат Парламента республики Молдова от партии "Возрождение" Василий Боля рассказал о предстоящих местных выборах в стране и беспределе действующих властей.
"За свою политическую жизнь я впервые вижу такую дезорганизованность в вопросе проведения выборов и контроля со стороны международных организаций", – подытожил политик.