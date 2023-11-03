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Молдавский депутат о махинациях правящей партии и репрессиях против оппозиции и СМИ

Молдавский депутат о махинациях правящей партии и репрессиях против оппозиции и СМИ

Местные выборы – самые сложные в плане организации. Представьте себе 900 баталий местного характера, которые нужно контролировать 03.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-03T11:58+0400

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В интервью каналу "Sputnik на русском" депутат Парламента республики Молдова от партии "Возрождение" Василий Боля рассказал о предстоящих местных выборах в стране и беспределе действующих властей. "За свою политическую жизнь я впервые вижу такую дезорганизованность в вопросе проведения выборов и контроля со стороны международных организаций", – подытожил политик.

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