https://sputnik-georgia.ru/20231103/nikakaya-tekhnika-ikh-ne-spast-kuzichev-obyasnil-pochemu-na-zapade-boyatsya-stolknoveniya-s-rf-283947487.html

Никакая техника их не спасет: Кузичев объяснил, почему на Западе боятся столкновения с РФ

Никакая техника их не спасет: Кузичев объяснил, почему на Западе боятся столкновения с РФ

Опыт, накопленный российской армией в ходе СВО на Украине, сделал ее готовой к любой агрессии западных стран 03.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-03T09:25+0400

2023-11-03T09:25+0400

2023-11-03T09:38+0400

мультимедиа

видео

в мире

украина

сша

израиль

россия

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/03/283947055_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b63dc767da82c8c1a6b06b098a217bae.jpg

Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал политолог Анатолий Кузичев. Сможет ли Байден уговорить Конгресс США не делить помощь Украине и Израилю? Что ждет Зеленского после окончания СВО? Отправят ли президента Грузии в отставку?Ответы на эти и многие другие вопросы смотрите в видео.

украина

сша

израиль

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, в мире, украина, сша, израиль, россия, политика, видео