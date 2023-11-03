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Никакая техника их не спасет: Кузичев объяснил, почему на Западе боятся столкновения с РФ
Никакая техника их не спасет: Кузичев объяснил, почему на Западе боятся столкновения с РФ
Опыт, накопленный российской армией в ходе СВО на Украине, сделал ее готовой к любой агрессии западных стран 03.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-03T09:25+0400
2023-11-03T09:25+0400
2023-11-03T09:38+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал политолог Анатолий Кузичев. Сможет ли Байден уговорить Конгресс США не делить помощь Украине и Израилю? Что ждет Зеленского после окончания СВО? Отправят ли президента Грузии в отставку?Ответы на эти и многие другие вопросы смотрите в видео.
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мультимедиа, видео, в мире, украина, сша, израиль, россия, политика, видео
мультимедиа, видео, в мире, украина, сша, израиль, россия, политика, видео
Никакая техника их не спасет: Кузичев объяснил, почему на Западе боятся столкновения с РФ
09:25 03.11.2023 (обновлено: 09:38 03.11.2023)
Опыт, накопленный российской армией в ходе СВО на Украине, сделал ее готовой к любой агрессии западных стран
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал политолог Анатолий Кузичев.
Сможет ли Байден уговорить Конгресс США не делить помощь Украине и Израилю? Что ждет Зеленского после окончания СВО? Отправят ли президента Грузии в отставку?
Ответы на эти и многие другие вопросы смотрите в видео.