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Новый дорожный проект готовит мэрия Тбилиси
Новый дорожный проект готовит мэрия Тбилиси
Мэрия осуществляет проекты для того, чтобы разгрузить город от пробок 03.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-03T20:07+0400
2023-11-03T20:07+0400
2023-11-03T20:07+0400
грузия
новости
тбилиси
каха каладзе
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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Мэрия Тбилиси работает над новым дорожным проектом, с помощью которого удастся связать поселение Багеби с улицей Кавтарадзе и проспектом Важа-Пшавела, заявил мэр столицы Каха Каладзе. Мэр Тбилиси в пятницу осмотрел ремонтные работы на Университетской улице, которые начались в июне 2023 года и сейчас находятся на завершающей стадии.Конечно, на этой улице увеличатся транспортные потоки, и мэрия Тбилиси разрабатывает новый дорожный проект, отметил мэр. Проект осуществляется для того, чтобы разгрузить город от пробок, отметили в мэрии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, тбилиси, каха каладзе
грузия, новости, тбилиси, каха каладзе
Новый дорожный проект готовит мэрия Тбилиси
Мэрия осуществляет проекты для того, чтобы разгрузить город от пробок
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Мэрия Тбилиси работает над новым дорожным проектом, с помощью которого удастся связать поселение Багеби с улицей Кавтарадзе и проспектом Важа-Пшавела, заявил мэр столицы Каха Каладзе.
Мэр Тбилиси в пятницу осмотрел ремонтные работы на Университетской улице, которые начались в июне 2023 года и сейчас находятся на завершающей стадии.
"Университетская улица – одна из самых загруженных, особенно от корпуса Магливи (высотное здание) университета в сторону улицы Тамарашвили. Одновременно мы реализуем проект моста, соединяющего поселок Багеби с Университетской улицей", – сообщил мэр.
Конечно, на этой улице увеличатся транспортные потоки, и мэрия Тбилиси разрабатывает новый дорожный проект, отметил мэр.
"Автомобиль, выезжающий с моста Багеби, сможет двигаться в направлении проспекта Важа-Пшавела. Будет проложена новая дорога, что даст нам возможность разгрузить движение в указанном месте, и у пользователя автомобиля будет возможность проехать по Университетской улице в направлении улицы Тамарашвили или двигаться в направлении улицы Кавтарадзе и проспекта Важа-Пшавела", – сказал Каладзе.
Проект осуществляется для того, чтобы разгрузить город от пробок, отметили в мэрии.