https://sputnik-georgia.ru/20231103/novyy-dorozhnyy-proekt-gotovit-meriya-tbilisi-283969370.html

Новый дорожный проект готовит мэрия Тбилиси

Новый дорожный проект готовит мэрия Тбилиси

Мэрия осуществляет проекты для того, чтобы разгрузить город от пробок 03.11.2023, Sputnik Грузия

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грузия

новости

тбилиси

каха каладзе

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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Мэрия Тбилиси работает над новым дорожным проектом, с помощью которого удастся связать поселение Багеби с улицей Кавтарадзе и проспектом Важа-Пшавела, заявил мэр столицы Каха Каладзе. Мэр Тбилиси в пятницу осмотрел ремонтные работы на Университетской улице, которые начались в июне 2023 года и сейчас находятся на завершающей стадии.Конечно, на этой улице увеличатся транспортные потоки, и мэрия Тбилиси разрабатывает новый дорожный проект, отметил мэр. Проект осуществляется для того, чтобы разгрузить город от пробок, отметили в мэрии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, тбилиси, каха каладзе