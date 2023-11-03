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https://sputnik-georgia.ru/20231103/novyy-dorozhnyy-proekt-gotovit-meriya-tbilisi-283969370.html
Новый дорожный проект готовит мэрия Тбилиси
Новый дорожный проект готовит мэрия Тбилиси
Мэрия осуществляет проекты для того, чтобы разгрузить город от пробок 03.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-03T20:07+0400
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грузия
новости
тбилиси
каха каладзе
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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Мэрия Тбилиси работает над новым дорожным проектом, с помощью которого удастся связать поселение Багеби с улицей Кавтарадзе и проспектом Важа-Пшавела, заявил мэр столицы Каха Каладзе. Мэр Тбилиси в пятницу осмотрел ремонтные работы на Университетской улице, которые начались в июне 2023 года и сейчас находятся на завершающей стадии.Конечно, на этой улице увеличатся транспортные потоки, и мэрия Тбилиси разрабатывает новый дорожный проект, отметил мэр. Проект осуществляется для того, чтобы разгрузить город от пробок, отметили в мэрии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, тбилиси, каха каладзе
грузия, новости, тбилиси, каха каладзе

Новый дорожный проект готовит мэрия Тбилиси

20:07 03.11.2023
© photo: Sputnik / Aleksey Malgavko / Перейти в фотобанкAsfalt
Asfalt - Sputnik Грузия, 1920, 03.11.2023
© photo: Sputnik / Aleksey Malgavko
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Мэрия осуществляет проекты для того, чтобы разгрузить город от пробок
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Мэрия Тбилиси работает над новым дорожным проектом, с помощью которого удастся связать поселение Багеби с улицей Кавтарадзе и проспектом Важа-Пшавела, заявил мэр столицы Каха Каладзе.
Мэр Тбилиси в пятницу осмотрел ремонтные работы на Университетской улице, которые начались в июне 2023 года и сейчас находятся на завершающей стадии.

"Университетская улица – одна из самых загруженных, особенно от корпуса Магливи (высотное здание) университета в сторону улицы Тамарашвили. Одновременно мы реализуем проект моста, соединяющего поселок Багеби с Университетской улицей", – сообщил мэр.

Конечно, на этой улице увеличатся транспортные потоки, и мэрия Тбилиси разрабатывает новый дорожный проект, отметил мэр.

"Автомобиль, выезжающий с моста Багеби, сможет двигаться в направлении проспекта Важа-Пшавела. Будет проложена новая дорога, что даст нам возможность разгрузить движение в указанном месте, и у пользователя автомобиля будет возможность проехать по Университетской улице в направлении улицы Тамарашвили или двигаться в направлении улицы Кавтарадзе и проспекта Важа-Пшавела", – сказал Каладзе.

Проект осуществляется для того, чтобы разгрузить город от пробок, отметили в мэрии.
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