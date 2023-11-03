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https://sputnik-georgia.ru/20231103/pobeg-zaklyuchennykh-v-tbilisi-obvineniya-predyavleny-nachalniku-konvoynoy-gruppy-283951004.html
Как заключенным удалось бежать? Прокуратура обнародовала детали инцидента в Тбилиси
Как заключенным удалось бежать? Прокуратура обнародовала детали инцидента в Тбилиси
Начальник конвойной группы оставил осужденных без присмотра и не запер двери автомобиля 03.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-03T12:12+0400
2023-11-03T14:00+0400
грузия
новости
происшествия
специальная пенитенциарная служба
тбилисский городской суд
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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Трое заключенных, которых вывезли из тюрьмы в клинику "Аверси" в Тбилиси на обследование, смогли убежать, так как начальник конвойной группы забыл запереть дверь машины, говорится в сообщении прокуратуры Грузии. Инцидент произошел 1 ноября после того, как шестеро осужденных прошли обследование в клинике и их отвели в машину, чтобы вернуть в тюрьму №15, где они отбывали наказание. Это пенитенциарное учреждение находится в селе Ксани Мцхетского района, неподалеку от Тбилиси. Беглецов задержали 2 ноября, в течение суток после побега. Также 2 ноября под стражу взяли начальника конвойной группы, а 3 ноября ему было предъявлено обвинение в нарушении установленного на службе порядка вследствие небрежного отношения к нему, повлекшем побег осужденного (342 прима статья УК Грузии).Прокуратура будет ходатайствовать на суде о помещении начальника конвойной группы в заключение на время следствия. Что касается осужденных, обвиняемых в побеге, им грозит лишение свободы на срок от шести до восьми лет.Расследование уголовного дела продолжается. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, происшествия, специальная пенитенциарная служба, тбилисский городской суд
грузия, новости, происшествия, специальная пенитенциарная служба, тбилисский городской суд

Как заключенным удалось бежать? Прокуратура обнародовала детали инцидента в Тбилиси

12:12 03.11.2023 (обновлено: 14:00 03.11.2023)
© photo: Sputnik / StringerПатрульная полиция
Патрульная полиция - Sputnik Грузия, 1920, 03.11.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Начальник конвойной группы оставил осужденных без присмотра и не запер двери автомобиля
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Трое заключенных, которых вывезли из тюрьмы в клинику "Аверси" в Тбилиси на обследование, смогли убежать, так как начальник конвойной группы забыл запереть дверь машины, говорится в сообщении прокуратуры Грузии.
Инцидент произошел 1 ноября после того, как шестеро осужденных прошли обследование в клинике и их отвели в машину, чтобы вернуть в тюрьму №15, где они отбывали наказание. Это пенитенциарное учреждение находится в селе Ксани Мцхетского района, неподалеку от Тбилиси.

"При конвоировании начальник конвойной группы не соблюдал установленные правила конвоирования, оставил осужденных без постоянного визуального наблюдения и должным образом не запер двери специального транспортного средства. Этим воспользовались трое осужденных, которые беспрепятственно покинули транспортное средство через открытые двери и скрылись", – говорится в сообщении прокуратуры.

Беглецов задержали 2 ноября, в течение суток после побега. Также 2 ноября под стражу взяли начальника конвойной группы, а 3 ноября ему было предъявлено обвинение в нарушении установленного на службе порядка вследствие небрежного отношения к нему, повлекшем побег осужденного (342 прима статья УК Грузии).
Прокуратура будет ходатайствовать на суде о помещении начальника конвойной группы в заключение на время следствия.
Что касается осужденных, обвиняемых в побеге, им грозит лишение свободы на срок от шести до восьми лет.
Расследование уголовного дела продолжается.
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