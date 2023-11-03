https://sputnik-georgia.ru/20231103/pobeg-zaklyuchennykh-v-tbilisi-obvineniya-predyavleny-nachalniku-konvoynoy-gruppy-283951004.html

Как заключенным удалось бежать? Прокуратура обнародовала детали инцидента в Тбилиси

Как заключенным удалось бежать? Прокуратура обнародовала детали инцидента в Тбилиси

Начальник конвойной группы оставил осужденных без присмотра и не запер двери автомобиля 03.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-03T12:12+0400

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грузия

новости

происшествия

специальная пенитенциарная служба

тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Трое заключенных, которых вывезли из тюрьмы в клинику "Аверси" в Тбилиси на обследование, смогли убежать, так как начальник конвойной группы забыл запереть дверь машины, говорится в сообщении прокуратуры Грузии. Инцидент произошел 1 ноября после того, как шестеро осужденных прошли обследование в клинике и их отвели в машину, чтобы вернуть в тюрьму №15, где они отбывали наказание. Это пенитенциарное учреждение находится в селе Ксани Мцхетского района, неподалеку от Тбилиси. Беглецов задержали 2 ноября, в течение суток после побега. Также 2 ноября под стражу взяли начальника конвойной группы, а 3 ноября ему было предъявлено обвинение в нарушении установленного на службе порядка вследствие небрежного отношения к нему, повлекшем побег осужденного (342 прима статья УК Грузии).Прокуратура будет ходатайствовать на суде о помещении начальника конвойной группы в заключение на время следствия. Что касается осужденных, обвиняемых в побеге, им грозит лишение свободы на срок от шести до восьми лет.Расследование уголовного дела продолжается. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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