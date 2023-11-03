https://sputnik-georgia.ru/20231103/podderzhka-rumynii-i-slovenii-statusa-kandidata-gruzii-v-es-obnadezhivaet--papuashvili-283949556.html

Поддержка Румынии и Словении статуса кандидата Грузии в ЕС обнадеживает – Папуашвили

Поддержка Румынии и Словении статуса кандидата Грузии в ЕС обнадеживает – Папуашвили

На будущей неделе Еврокомиссия представит заключение о выполнении Грузией 12 рекомендаций, необходимых для получения статуса-кандидата 03.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-03T11:31+0400

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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Поддержка Румынии и Словении в вопросе предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз в такой решающий момент очень обнадеживает, написал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на своей странице в соцсети Х (Twitter). Официальные лица Румынии и Словении в ходе конференции по вопросу расширения ЕС в Берлине в четверг выразили свою поддержку предоставлению Грузии статуса кандидата в Евросоюз в декабре 2023 года .Особую благодарность глава грузинского парламента выразил своим коллегам – председателю Сената Румынии Николае Чукэ и спикеру Государственного собрания Словении Уршка Клакочар-Зупанчич.Еврокомиссия представит заключение о выполнении Грузией 12 рекомендаций 8 ноября. Уже 14-15 декабря на основании заключения Еврокомиссии Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставлению Грузии статуса кандидата. В июне 2022 года Европейский совет выразил готовность предоставить Грузии статус кандидата после выполнения 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что страна заслуживает статуса кандидата и сделала все для этого. Кроме того, глава правительства отметил, что Грузия уже заручилась поддержкой получения статуса кандидата от ряда стран ЕС. Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин, учет решений ЕСПЧ, избрание независимого Народного защитника Грузии. Частично выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса, говорится в отчете.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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