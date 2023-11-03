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Потери ЕС от антироссийских санкций составили около 1,5 триллиона долларов – МИД РФ
Потери ЕС от антироссийских санкций составили около 1,5 триллиона долларов – МИД РФ
Москва неоднократно заявляла, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, и попал в новую зависимость 03.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-03T22:08+0400
2023-11-03T22:08+0400
2023-11-03T22:10+0400
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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Санкции и разрыв экономических связей с Россией к настоящему моменту обошлись Евросоюзу примерно в 1,5 триллиона долларов, об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.По его словам, к нулю стремится и объем взаимной торговли.Однако в 2022 году товарооборот показал сумму в 200 миллиардов долларов, а за первое полугодие 2023 года – 47 миллиардов. К концу текущего года, по мнению замминистра, цифра составит менее 100 миллиардов долларов."На следующий год он будет 50 миллиардов, а потом будет стремиться к нулю", – сказал дипломат.Он отметил, что общие потери ЕС, по самым скромным подсчетам, составляют примерно 1,5 триллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, в мире, политика, новости, мид россии, антироссийские санкции, евросоюз
россия, в мире, политика, новости, мид россии, антироссийские санкции, евросоюз
Потери ЕС от антироссийских санкций составили около 1,5 триллиона долларов – МИД РФ
22:08 03.11.2023 (обновлено: 22:10 03.11.2023)
Москва неоднократно заявляла, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, и попал в новую зависимость
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Санкции и разрыв экономических связей с Россией к настоящему моменту обошлись Евросоюзу примерно в 1,5 триллиона долларов, об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
По его словам, к нулю стремится и объем взаимной торговли.
Грушко сообщил, что в 2013 году объем торговли стран Евросоюза и России составлял 417 миллиардов долларов. В текущем году, если бы не санкции, он мог бы достичь 700 миллиардов.
Однако в 2022 году товарооборот показал сумму в 200 миллиардов долларов, а за первое полугодие 2023 года – 47 миллиардов. К концу текущего года, по мнению замминистра, цифра составит менее 100 миллиардов долларов.
"На следующий год он будет 50 миллиардов, а потом будет стремиться к нулю", – сказал дипломат.
Он отметил, что общие потери ЕС, по самым скромным подсчетам, составляют примерно 1,5 триллиона долларов.