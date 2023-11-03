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Пожар в Тбилиси – огонь вспыхнул в столярном цеху
Пожар в Тбилиси – огонь вспыхнул в столярном цеху
К счастью, во время происшествия никто не пострадал 03.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-03T10:24+0400
2023-11-03T10:24+0400
2023-11-03T10:24+0400
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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Пожар вспыхнул в столярном цеху, расположенном на улице Кавтарадзе в Тбилиси, сообщает телекомпания "Рустави 2". В результате происшествия никто не пострадал. На месте было мобилизовано несколько пожарно-спасательных бригад. Причина возникновения возгорания, а также размер ущерба будут установлены позднее. О других деталях происшествия пока не сообщается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, тбилиси, пожар
происшествия, новости, грузия, тбилиси, пожар
Пожар в Тбилиси – огонь вспыхнул в столярном цеху
К счастью, во время происшествия никто не пострадал
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik.
Пожар вспыхнул в столярном цеху, расположенном на улице Кавтарадзе в Тбилиси, сообщает телекомпания "Рустави 2
".
В результате происшествия никто не пострадал. На месте было мобилизовано несколько пожарно-спасательных бригад.
Причина возникновения возгорания, а также размер ущерба будут установлены позднее. О других деталях происшествия пока не сообщается.