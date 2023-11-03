https://sputnik-georgia.ru/20231103/pozhar-v-tbilisi--ogon-vspykhnul-v-stolyarnom-tsekhu-283947672.html

Пожар в Тбилиси – огонь вспыхнул в столярном цеху

Пожар в Тбилиси – огонь вспыхнул в столярном цеху

К счастью, во время происшествия никто не пострадал 03.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Пожар вспыхнул в столярном цеху, расположенном на улице Кавтарадзе в Тбилиси, сообщает телекомпания "Рустави 2". В результате происшествия никто не пострадал. На месте было мобилизовано несколько пожарно-спасательных бригад. Причина возникновения возгорания, а также размер ущерба будут установлены позднее. О других деталях происшествия пока не сообщается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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