https://sputnik-georgia.ru/20231103/premer-ministr-gruzii-pozdravil-diplomatov-s-professionalnym-dnem-283964225.html
Премьер-министр Грузии поздравил дипломатов с профессиональным днем
Премьер-министр Грузии поздравил дипломатов с профессиональным днем
По словам Гарибашвили, дипломатия – это искусство диалога, переговоров и сотрудничества 03.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-03T17:11+0400
2023-11-03T17:11+0400
2023-11-03T17:30+0400
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ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил грузинских дипломатов с профессиональным праздником – Днем грузинской дипломатии, сообщает пресс-служба правительства. По словам Гарибашвили, дипломатия – это искусство диалога, переговоров и сотрудничества, следовательно, является главнейшим инструментом для сохранения мира.Глава правительства отметил, что День грузинской дипломатии отмечается в день рождения великого общественного деятеля, основоположника современной грузинской дипломатии – Сулхан-Сабы Орбелиани. День грузинской дипломатии отмечается 3 ноября начиная с 2004 года. Праздничная дата приурочена ко дню рождения выдающегося грузинского дипломата, общественного деятеля и писателя Сулхан-Сабы Орбелиани. Сулхан-Саба Орбелиани – грузинский просветитель, писатель, ученый, политический деятель. Сулхан Орбелиани родился в 1658 году в деревне Тандзиа и воспитывался при царском дворе. Гуманист, писатель и лексикограф, поэт, большой государственный деятель и дипломат принадлежал к знатному феодальному роду. Имя Саба (Савва) Сулхан получил в монашестве. Был воспитателем царевича Вахтанга VI. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, ираклий гарибашвили, сулхан-саба орбелиани
грузия, политика, новости, ираклий гарибашвили, сулхан-саба орбелиани
Премьер-министр Грузии поздравил дипломатов с профессиональным днем
17:11 03.11.2023 (обновлено: 17:30 03.11.2023)
По словам Гарибашвили, дипломатия – это искусство диалога, переговоров и сотрудничества
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил грузинских дипломатов с профессиональным праздником – Днем грузинской дипломатии, сообщает пресс-служба правительства.
По словам Гарибашвили, дипломатия – это искусство диалога, переговоров и сотрудничества, следовательно, является главнейшим инструментом для сохранения мира.
"Поздравляю с Днем грузинской дипломатии каждого грузинского дипломата. Всех, кто на международной арене безустанно трудится для успеха грузинского государства", – заявил Гарибашвили.
Глава правительства отметил, что День грузинской дипломатии отмечается в день рождения великого общественного деятеля, основоположника современной грузинской дипломатии – Сулхан-Сабы Орбелиани.
День грузинской дипломатии отмечается 3 ноября начиная с 2004 года. Праздничная дата приурочена ко дню рождения выдающегося грузинского дипломата, общественного деятеля и писателя Сулхан-Сабы Орбелиани.
Сулхан-Саба Орбелиани – грузинский просветитель, писатель, ученый, политический деятель.
Сулхан Орбелиани родился в 1658 году в деревне Тандзиа и воспитывался при царском дворе. Гуманист, писатель и лексикограф, поэт, большой государственный деятель и дипломат принадлежал к знатному феодальному роду. Имя Саба (Савва) Сулхан получил в монашестве. Был воспитателем царевича Вахтанга VI.