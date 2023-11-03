https://sputnik-georgia.ru/20231103/premer-ministr-gruzii-pozdravil-diplomatov-s-professionalnym-dnem-283964225.html

Премьер-министр Грузии поздравил дипломатов с профессиональным днем

Премьер-министр Грузии поздравил дипломатов с профессиональным днем

По словам Гарибашвили, дипломатия – это искусство диалога, переговоров и сотрудничества 03.11.2023, Sputnik Грузия

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ираклий гарибашвили

сулхан-саба орбелиани

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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил грузинских дипломатов с профессиональным праздником – Днем грузинской дипломатии, сообщает пресс-служба правительства. По словам Гарибашвили, дипломатия – это искусство диалога, переговоров и сотрудничества, следовательно, является главнейшим инструментом для сохранения мира.Глава правительства отметил, что День грузинской дипломатии отмечается в день рождения великого общественного деятеля, основоположника современной грузинской дипломатии – Сулхан-Сабы Орбелиани. День грузинской дипломатии отмечается 3 ноября начиная с 2004 года. Праздничная дата приурочена ко дню рождения выдающегося грузинского дипломата, общественного деятеля и писателя Сулхан-Сабы Орбелиани. Сулхан-Саба Орбелиани – грузинский просветитель, писатель, ученый, политический деятель. Сулхан Орбелиани родился в 1658 году в деревне Тандзиа и воспитывался при царском дворе. Гуманист, писатель и лексикограф, поэт, большой государственный деятель и дипломат принадлежал к знатному феодальному роду. Имя Саба (Савва) Сулхан получил в монашестве. Был воспитателем царевича Вахтанга VI. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, ираклий гарибашвили, сулхан-саба орбелиани