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Приметы на Казанскую икону Божьей Матери 2023: что нельзя делать?

Приметы на Казанскую икону Божьей Матери 2023: что нельзя делать?

Православная церковь 4 ноября чествует Казанскую икону Божьей Матери, которую особо любят и почитают в России 03.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-03T14:55+0400

2023-11-03T14:55+0400

2023-11-03T14:55+0400

справки

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В народном календаре праздник называют Казанская, с которым связано много примет и запретов. Что нельзя делать в день Казанской иконы Божьей Матери и какие с ним связаны народные приметы, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать В день Казанской иконы Божьей Матери нельзя пропустить службу или молитву перед чудотворным образом – по приметам можно лишиться семейного счастья и благополучия. По народным приметам нельзя 4 ноября заниматься тяжелым физическим трудом, рукодельем или делать уборку в доме – можно привлечь неприятности. Нельзя на Казанскую икону Божьей Матери начинать новые дела и проекты – по приметам любое начинание 4 ноября заведомо обречено на провал. В день Казанской иконы Божьей Матери нельзя злиться, ругаться, сквернословить и конфликтовать – это плохая примета, можно привлечь негативную энергию. Нельзя отправляться 4 ноября в дальнюю дорогу – по приметам погода может ухудшиться и привести к серьезным последствиям. Отказывать в помощи в день Казанской иконы Божьей Матери нуждающимся нельзя – по приметам жадных ждут серьезные проблемы. Народные приметы Хорошая примета – жениться в день Казанской иконы Божьей Матери. Она предвещает счастливую и долгую семейную жизнь. По народным приметам погода будет теплой, если в день Казанской иконы Божьей Матери стоит туман, а если 4 ноября солнечно и ясно, значит скоро ударят морозы. Ожидается снег, если на Казанскую икону Божьей Матери дует южный ветер, а если 4 ноября стоит сухая погода – это верная примета, что предстоящий год будет неурожайным. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2023

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справки