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Технический персонал Тбилисского театра оперы и балета объявил забастовку

Технический персонал Тбилисского театра оперы и балета объявил забастовку

Сотрудники просят повышения зарплаты, в театре пока не комментировали их решение 03.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-03T13:55+0400

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тбилисский театр оперы и балета

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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Технический персонал Тбилисского театра оперы и балета им. З. Палиашвили объявил забастовку, требуя повышения зарплаты, об этом говорится в сообщении независимых профсоюзов сфере культуры и СМИ "Гильдия".Стоит отметить, что следующий спектакль в афише театра запланирован на 14 ноября. На данный момент информации на официальных страницах театра о проведении или отмене спектаклей нет. В театре также пока не комментировали решение технического персонала начать забастовку.Тбилисский театр оперы и балета, крупнейший в Грузии, был основан 12 апреля 1851 года. А в 1874 году там произошел пожар, полностью уничтоживший здание. Театр возобновил работу лишь в 1896 году в новом здании. Сезон открылся постановкой оперы Глинки "Иван Сусанин". В 1937 году театру присвоили имя известного грузинского композитора Захария Палиашвили. В том же году театр был награжден орденом Ленина. В балетной труппе театра начинали свою творческую деятельность и основатели Ансамбля народного танца Грузии, будущие народные артисты СССР Нино Рамишвили и Илья Сухишвили. В 2010 году началась масштабная реставрация и ремонт здания театра, которые длились шесть лет. Процессом руководил архитектор Лери Медзмариашвили. Реставрация обошлась почти в 40 миллионов долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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