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Внедрение "цифрового лари" в Грузии: кто осуществит пилотный проект
Внедрение "цифрового лари" в Грузии: кто осуществит пилотный проект
Цифровой лари может оказать существенное влияние на действующую в стране монетарную политику и платежную систему, считают в Нацбанке 03.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-03T09:01+0400
2023-11-03T09:01+0400
2023-11-03T09:01+0400
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новости
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натия турнава
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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Одна из ведущих мировых технологических компаний Ripple стала победителем пилотного проекта Национального банка Грузии по внедрению цифрового лари – цифровой версий национальной валюты Грузии, говорится в сообщении регулятора. Внедрение в Грузии цифровой валюты Центрального банка является обязательством Нацбанка перед международными партнерами. С 2020 года Нацбанк активно исследует характеристики цифровой валюты Центральных банков разных стран и изучает потенциальные возможности цифрового лари, устройство системы и способы ее использования на рынке. По информации Нацбанка, компания CBDC Ripple является ведущей сетью трансграничных платежей на основе блокчейна, которая помогает финансовым учреждениям интегрировать технологии на основе блокчейна и превращать их в цифровые активы. По словам вице-президента Ripple Джеймса Уоллиса, Национальный банк Грузии своим решением присоединяется к ведущим странам, использующим технологию блокчейн для оцифровки экономики. Компания Ripple на сегодняшний день разрабатывает пять пилотных программ совместно с правительствами и центральными банками нескольких стран. По данным Нацбанка, цифровой лари может оказать существенное влияние на действующую в стране монетарную политику и платежную систему, способствовать развитию финансовых технологий и появлению новых инновационных финансовых продуктов и услуг. Что нового в цифровой валюте В настоящее время Центральные банки стран эмитируют два вида денег: наличные (доступные всем) и "деньги для банков" – резервные счета коммерческих банков в Центральном банке (доступные только банкам). Цифровые деньги Центрального банка также могут быть двух видов: розничные (retail) – цифровой аналог наличных, доступный широкому кругу пользователей, включая граждан и юридические лица, и оптовые (wholesale) – цифровой аналог "денег для банков", к которым имеют доступ только финансовые организации. Розничные CBDC можно было бы назвать "резервные счета для всех", и их ключевое новшество заключается в расширении доступа к обязательствам Центрального банка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, натия турнава, национальный банк грузии
грузия, новости, экономика, натия турнава, национальный банк грузии
Внедрение "цифрового лари" в Грузии: кто осуществит пилотный проект
Цифровой лари может оказать существенное влияние на действующую в стране монетарную политику и платежную систему, считают в Нацбанке
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Одна из ведущих мировых технологических компаний Ripple стала победителем пилотного проекта Национального банка Грузии по внедрению цифрового лари – цифровой версий национальной валюты Грузии, говорится в сообщении регулятора.
Внедрение в Грузии цифровой валюты Центрального банка является обязательством Нацбанка перед международными партнерами. С 2020 года Нацбанк активно исследует характеристики цифровой валюты Центральных банков разных стран и изучает потенциальные возможности цифрового лари, устройство системы и способы ее использования на рынке.
По информации Нацбанка, компания CBDC Ripple является ведущей сетью трансграничных платежей на основе блокчейна, которая помогает финансовым учреждениям интегрировать технологии на основе блокчейна и превращать их в цифровые активы.
"Мы с нетерпением ждем продолжения сотрудничества с Ripple. Мы благодарим компанию за интерес и усилия, проявленные в процессе отбора", – заявила исполняющая обязанности президента Национального банка Натия Турнава.
По словам вице-президента Ripple Джеймса Уоллиса, Национальный банк Грузии своим решением присоединяется к ведущим странам, использующим технологию блокчейн для оцифровки экономики.
"Пилотный проект с использованием платформы CBDC Ripple позволит внедрить технологию блокчейна в государственном и частном секторах. Наше сотрудничество с Национальным банком Грузии подтверждает нашу приверженность усилению внедрения инноваций, которые повысят прозрачность и надежность блокчейна в государственных учреждениях", – заявил Уоллис.
Компания Ripple на сегодняшний день разрабатывает пять пилотных программ совместно с правительствами и центральными банками нескольких стран.
По данным Нацбанка, цифровой лари может оказать существенное влияние на действующую в стране монетарную политику и платежную систему, способствовать развитию финансовых технологий и появлению новых инновационных финансовых продуктов и услуг.
Что нового в цифровой валюте
В настоящее время Центральные банки стран эмитируют два вида денег: наличные (доступные всем) и "деньги для банков" – резервные счета коммерческих банков в Центральном банке (доступные только банкам).
Эти деньги являются обязательствами Центрального банка. Остальные деньги в экономике производит банковский сектор посредством кредитов, и безналичные средства граждан и компаний на банковских счетах являются обязательствами коммерческих банков.
Цифровые деньги Центрального банка также могут быть двух видов: розничные (retail) – цифровой аналог наличных, доступный широкому кругу пользователей, включая граждан и юридические лица, и оптовые (wholesale) – цифровой аналог "денег для банков", к которым имеют доступ только финансовые организации.
Розничные CBDC можно было бы назвать "резервные счета для всех", и их ключевое новшество заключается в расширении доступа к обязательствам Центрального банка.