https://sputnik-georgia.ru/20231103/vnedrenie-tsifrovogo-lari-v-gruzii-kto-osuschestvit-pilotnyy-proekt-283945338.html

Внедрение "цифрового лари" в Грузии: кто осуществит пилотный проект

Внедрение "цифрового лари" в Грузии: кто осуществит пилотный проект

Цифровой лари может оказать существенное влияние на действующую в стране монетарную политику и платежную систему, считают в Нацбанке 03.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-03T09:01+0400

2023-11-03T09:01+0400

2023-11-03T09:01+0400

грузия

новости

экономика

натия турнава

национальный банк грузии

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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Одна из ведущих мировых технологических компаний Ripple стала победителем пилотного проекта Национального банка Грузии по внедрению цифрового лари – цифровой версий национальной валюты Грузии, говорится в сообщении регулятора. Внедрение в Грузии цифровой валюты Центрального банка является обязательством Нацбанка перед международными партнерами. С 2020 года Нацбанк активно исследует характеристики цифровой валюты Центральных банков разных стран и изучает потенциальные возможности цифрового лари, устройство системы и способы ее использования на рынке. По информации Нацбанка, компания CBDC Ripple является ведущей сетью трансграничных платежей на основе блокчейна, которая помогает финансовым учреждениям интегрировать технологии на основе блокчейна и превращать их в цифровые активы. По словам вице-президента Ripple Джеймса Уоллиса, Национальный банк Грузии своим решением присоединяется к ведущим странам, использующим технологию блокчейн для оцифровки экономики. Компания Ripple на сегодняшний день разрабатывает пять пилотных программ совместно с правительствами и центральными банками нескольких стран. По данным Нацбанка, цифровой лари может оказать существенное влияние на действующую в стране монетарную политику и платежную систему, способствовать развитию финансовых технологий и появлению новых инновационных финансовых продуктов и услуг. Что нового в цифровой валюте В настоящее время Центральные банки стран эмитируют два вида денег: наличные (доступные всем) и "деньги для банков" – резервные счета коммерческих банков в Центральном банке (доступные только банкам). Цифровые деньги Центрального банка также могут быть двух видов: розничные (retail) – цифровой аналог наличных, доступный широкому кругу пользователей, включая граждан и юридические лица, и оптовые (wholesale) – цифровой аналог "денег для банков", к которым имеют доступ только финансовые организации. Розничные CBDC можно было бы назвать "резервные счета для всех", и их ключевое новшество заключается в расширении доступа к обязательствам Центрального банка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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