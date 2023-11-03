https://sputnik-georgia.ru/20231103/vremya-v-puti-iz-tbilisi-v-batumi-sokratilos-pochti-na-polchasa---video-283953603.html

Время в пути из Тбилиси в Батуми сократилось почти на полчаса - видео

Время в пути из Тбилиси в Батуми сократилось почти на полчаса - видео

На Рикотском перевале, который соединяет Западную и Восточную Грузию, открылся новый, 27-километровый, участок скоростной дороги. Подробнее - смотрите в видео... 03.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-03T13:07+0400

2023-11-03T13:07+0400

2023-11-03T13:07+0400

видео-новости из грузии

видео

мультимедиа

дороги

грузинские дороги, машины и их водители

транспорт

рикотский перевал

рикотский тоннель

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/03/283953413_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_379363177ebf2b2ed4e7a723d562bdf6.jpg

Четырехполосный отрезок трассы начинается у села Хеви муниципалитета Харагаули и заканчивается у поселка Шорапани Зестафонского муниципалитета.Водители уже могут пользоваться новой дорогой. Всего на трассе построено 65 мостов и 38 тоннелей, время в пути сократилось на 25 минут. По словам премьер-министра Грузии, за последние 11 лет в стране было построено 193 километра автомобильных дорог.Новый участок является частью автомагистрали Восток-Запад - второго по величине европейского транзитного коридора.

рикотский перевал

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео-новости из грузии, видео, мультимедиа, дороги, грузинские дороги, машины и их водители, транспорт, рикотский перевал, рикотский тоннель, видео