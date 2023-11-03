https://sputnik-georgia.ru/20231103/vremya-v-puti-iz-tbilisi-v-batumi-sokratilos-pochti-na-polchasa---video-283953603.html
Время в пути из Тбилиси в Батуми сократилось почти на полчаса - видео
Время в пути из Тбилиси в Батуми сократилось почти на полчаса - видео
На Рикотском перевале, который соединяет Западную и Восточную Грузию, открылся новый, 27-километровый, участок скоростной дороги. Подробнее - смотрите в видео... 03.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-03T13:07+0400
2023-11-03T13:07+0400
2023-11-03T13:07+0400
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рикотский перевал
рикотский тоннель
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Четырехполосный отрезок трассы начинается у села Хеви муниципалитета Харагаули и заканчивается у поселка Шорапани Зестафонского муниципалитета.Водители уже могут пользоваться новой дорогой. Всего на трассе построено 65 мостов и 38 тоннелей, время в пути сократилось на 25 минут. По словам премьер-министра Грузии, за последние 11 лет в стране было построено 193 километра автомобильных дорог.Новый участок является частью автомагистрали Восток-Запад - второго по величине европейского транзитного коридора.
рикотский перевал
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видео-новости из грузии, видео, мультимедиа, дороги, грузинские дороги, машины и их водители, транспорт, рикотский перевал, рикотский тоннель, видео
видео-новости из грузии, видео, мультимедиа, дороги, грузинские дороги, машины и их водители, транспорт, рикотский перевал, рикотский тоннель, видео
Время в пути из Тбилиси в Батуми сократилось почти на полчаса - видео
На Рикотском перевале, который соединяет Западную и Восточную Грузию, открылся новый, 27-километровый, участок скоростной дороги. Подробнее - смотрите в видео Sputnik Грузия.
Четырехполосный отрезок трассы начинается у села Хеви муниципалитета Харагаули и заканчивается у поселка Шорапани Зестафонского муниципалитета.
Водители уже могут пользоваться новой дорогой. Всего на трассе построено 65 мостов и 38 тоннелей, время в пути сократилось на 25 минут. По словам премьер-министра Грузии, за последние 11 лет в стране было построено 193 километра автомобильных дорог.
Новый участок является частью автомагистрали Восток-Запад - второго по величине европейского транзитного коридора.