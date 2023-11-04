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Два грузинских моряка погибли в Греции
Два грузинских моряка погибли в Греции
Выясняются обстоятельства, при которых с разницей в неделю на одном и том же корабле погибли двое грузинских моряков 04.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-04T17:53+0400
2023-11-04T17:53+0400
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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Два грузинских моряка погибли в результате несчастных случаев на корабле в Греции, сообщает телеканал "Мтавари архи" со ссылкой на Агентство морского транспорта Минэкономики Грузии. По информации Агентства, 2 ноября на корабле, стоявшем в порту Греции, случился несчастный случай, в результате которого при выполнении трудовых обязанностей пострадал моряк – гражданин Грузии. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось. Ранее, 26 октября, на том же корабле в результате несчастного случая погиб другой моряк – гражданин Грузии. Его тело 2 ноября доставили на родину. Агентство морского транспорта, представители которого уже выехали в Грецию, и консул Грузии в Афинах Гела Джапаридзе выясняют подробности происшествий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, агентство морского транспорта, греция
происшествия, новости, грузия, агентство морского транспорта, греция
Два грузинских моряка погибли в Греции
17:53 04.11.2023 (обновлено: 18:17 04.11.2023)
Выясняются обстоятельства, при которых с разницей в неделю на одном и том же корабле погибли двое грузинских моряков
ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Два грузинских моряка погибли в результате несчастных случаев на корабле в Греции, сообщает телеканал "Мтавари архи" со ссылкой на Агентство морского транспорта Минэкономики Грузии.
По информации Агентства, 2 ноября на корабле, стоявшем в порту Греции, случился несчастный случай, в результате которого при выполнении трудовых обязанностей пострадал моряк – гражданин Грузии. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось.
Ранее, 26 октября, на том же корабле в результате несчастного случая погиб другой моряк – гражданин Грузии. Его тело 2 ноября доставили на родину.
Агентство морского транспорта, представители которого уже выехали в Грецию, и консул Грузии в Афинах Гела Джапаридзе выясняют подробности происшествий.