https://sputnik-georgia.ru/20231104/figuristy-devis-i-smolkin-vystupayuschie-za-gruziyu-pobedili-v-turnire-v-astane-283984163.html

Фигуристы Дэвис и Смолкин, выступающие за Грузию, победили в турнире в Астане

Фигуристы Дэвис и Смолкин, выступающие за Грузию, победили в турнире в Астане

Грузинские спортсмены завоевали медали во всех категориях соревнований 04.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-04T19:50+0400

2023-11-04T19:50+0400

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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Дуэт фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, представляющий Грузию, cтал победителем танцевальных соревнований на турнире серии "Челленджер", Мемориал Дениса Тена, который проходит в Астане, сообщили в Федерации фигурного катания Грузии. Турнир серии "Челленджер" памяти Дениса Тена прошел в Астане под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).По сумме двух программ спортсмены набрали 192,67 балла. Второе место заняли немцы Дженнифер Янсе ван Ренсбург и Беньямин Штеффан (179,42), третье – украинцы Мария Пинчук и Никита Погорелов (167,22). Кроме того, зотолую медаль на соревнованиях взяла Инга Гургенидзе, Ника Эгадзе, Константин Супаташвили, Мария Алиева и Егор Баршак завоевали серебро, а Алина Урушадзе – бронзу. Дэвис, которая является дочерью российского тренера Этери Тутберидзе, имеет американское и грузинское гражданство. Ее партнер – сын актера Бориса Смолкина – имеет гражданство Израиля.Спортсмены являются серебряными призерами чемпионата России. На Олимпиаде 2022 года в Пекине дуэт занял 14 место.В сезоне 2022/23 Дэвис и Смолкин пропустили все внутрироссийские турниры из-за проблем с документами у партнера. Летом американский журналист Дейв Лиз сообщал, что дуэт намерен перейти в сборную США, но фигуристы эту информацию опровергли.В июне 2023 года исполком Федерации фигурного катания на коньках России одобрил переход танцевального дуэта в сборную Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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