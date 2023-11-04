https://sputnik-georgia.ru/20231104/inspektsiya-truda-vyyavila-narusheniya-v-stroitelnom-sektore-v-gruzii-283839034.html
Инспекция труда выявила нарушения в строительном секторе в Грузии
Инспекция труда выявила нарушения в строительном секторе в Грузии
Строительный сектор – сфера высокого риска, поэтому объекты проверяются постоянно 04.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-04T16:40+0400
2023-11-04T16:40+0400
2023-11-04T16:40+0400
грузия
новости
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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Служба инспекции труда Грузии в 2023 году в строительном секторе проверила 1 176 объектов, из них 218 приостановили рабочий процесс, сообщили в пресс-службе ведомства. Предупреждение получили 295 строительных объектов. Инспекция труда проверяет как соблюдение правил безопасности на рабочем месте, так и рассматривает вопросы соблюдения рабочего графика, ведет мониторинг возможной дискриминации работников, соблюдение их трудовых прав и норм Трудового кодекса работодателями. Кроме того, в этом году Инспекция труда имеет возможность штрафовать работодателей за нарушение Трудового кодекса. Размер штрафа зависит от дохода компании и вида нарушения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество
грузия, новости, общество
Инспекция труда выявила нарушения в строительном секторе в Грузии
Строительный сектор – сфера высокого риска, поэтому объекты проверяются постоянно
ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Служба инспекции труда Грузии в 2023 году в строительном секторе проверила 1 176 объектов, из них 218 приостановили рабочий процесс, сообщили в пресс-службе ведомства.
Предупреждение получили 295 строительных объектов.
"Строительный сектор является сферой высокого риска, соответственно, ведомство перманентно проверяет объекты, чтобы избежать несчастных случаев на рабочих местах", – говорится в сообщении ведомства.
Инспекция труда проверяет как соблюдение правил безопасности на рабочем месте, так и рассматривает вопросы соблюдения рабочего графика, ведет мониторинг возможной дискриминации работников, соблюдение их трудовых прав и норм Трудового кодекса работодателями.
Кроме того, в этом году Инспекция труда имеет возможность штрафовать работодателей за нарушение Трудового кодекса. Размер штрафа зависит от дохода компании и вида нарушения.