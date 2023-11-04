https://sputnik-georgia.ru/20231104/inspektsiya-truda-vyyavila-narusheniya-v-stroitelnom-sektore-v-gruzii-283839034.html

Инспекция труда выявила нарушения в строительном секторе в Грузии

Инспекция труда выявила нарушения в строительном секторе в Грузии

Строительный сектор – сфера высокого риска, поэтому объекты проверяются постоянно 04.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-04T16:40+0400

2023-11-04T16:40+0400

2023-11-04T16:40+0400

грузия

новости

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/0c/264387413_353:302:1863:1152_1920x0_80_0_0_b94f67c2f9b423dbf980f22c7945ef59.jpg

ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Служба инспекции труда Грузии в 2023 году в строительном секторе проверила 1 176 объектов, из них 218 приостановили рабочий процесс, сообщили в пресс-службе ведомства. Предупреждение получили 295 строительных объектов. Инспекция труда проверяет как соблюдение правил безопасности на рабочем месте, так и рассматривает вопросы соблюдения рабочего графика, ведет мониторинг возможной дискриминации работников, соблюдение их трудовых прав и норм Трудового кодекса работодателями. Кроме того, в этом году Инспекция труда имеет возможность штрафовать работодателей за нарушение Трудового кодекса. Размер штрафа зависит от дохода компании и вида нарушения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество