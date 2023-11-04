https://sputnik-georgia.ru/20231104/kak-izmenilis-tseny-v-gruzii--novaya-statistika-283974393.html

Как изменились цены в Грузии – новая статистика

Как изменились цены в Грузии – новая статистика

В октябре 2023 года, по сравнению с сентябрем 2023 года, уровень инфляции составил 0,6%. 04.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-04T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Годовая инфляция (октябрь 2023 года к октябрю 2022 года) в Грузии составила 0,8% при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат).По данным за предыдущий месяц, годовая инфляция (сентябрь 2023 года к сентябрю 2022 года) в Грузии составила 0,7%.В октябре 2023 года, по сравнению с сентябрем 2023 года, уровень инфляции составил 0,6%.Согласно прогнозам регулятора, показатель инфляции в ближайшие месяцы останется ниже целевого показателя в 3% и стабилизируется лишь в среднесрочный период.Со своей стороны правительство Грузии в последнее время взяло под контроль вопрос ценовой политики. В частности, осуществляется мониторинг цен на топливо и продукты питания, первой необходимости, а также введены референтные цены на медикаменты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, инфляция, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"