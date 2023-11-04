https://sputnik-georgia.ru/20231104/kogda-zavershatsya-remontnye-raboty-na-universitetskoy-ulitse-v-tbilisi-283978703.html

Когда завершатся ремонтные работы на Университетской улице в Тбилиси?

Когда завершатся ремонтные работы на Университетской улице в Тбилиси?

Ремонт на Университетской улице начался в июне 2023 года 04.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-04T14:40+0400

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грузия

новости

каха каладзе

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Ремонтные работы на Университетской улице в Тбилиси находятся на последнем этапе и завершатся в конце ноября, сообщили в пресс-службе столичной мэрии. Мэр Тбилиси Каха Каладзе накануне ознакомился с текущими восстановительными работами на Университетской улице, которые начались в июне 2023 года. К этому времени завершено обновление подземных коммуникаций, заменены сети водоснабжения, канализации, газоснабжения, а также сточная система. В рамках проекта для обеспечения безопасности на дороге устанавливают защитные ограждения, отметили в мэрии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, каха каладзе, тбилиси