https://sputnik-georgia.ru/20231104/kogda-zavershatsya-remontnye-raboty-na-universitetskoy-ulitse-v-tbilisi-283978703.html
Когда завершатся ремонтные работы на Университетской улице в Тбилиси?
Когда завершатся ремонтные работы на Университетской улице в Тбилиси?
Ремонт на Университетской улице начался в июне 2023 года 04.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-04T14:40+0400
2023-11-04T14:40+0400
2023-11-04T14:40+0400
грузия
новости
каха каладзе
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Ремонтные работы на Университетской улице в Тбилиси находятся на последнем этапе и завершатся в конце ноября, сообщили в пресс-службе столичной мэрии. Мэр Тбилиси Каха Каладзе накануне ознакомился с текущими восстановительными работами на Университетской улице, которые начались в июне 2023 года. К этому времени завершено обновление подземных коммуникаций, заменены сети водоснабжения, канализации, газоснабжения, а также сточная система. В рамках проекта для обеспечения безопасности на дороге устанавливают защитные ограждения, отметили в мэрии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, каха каладзе, тбилиси
грузия, новости, каха каладзе, тбилиси
Когда завершатся ремонтные работы на Университетской улице в Тбилиси?
Ремонт на Университетской улице начался в июне 2023 года
ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Ремонтные работы на Университетской улице в Тбилиси находятся на последнем этапе и завершатся в конце ноября, сообщили в пресс-службе столичной мэрии.
Мэр Тбилиси Каха Каладзе накануне ознакомился с текущими восстановительными работами на Университетской улице, которые начались в июне 2023 года. К этому времени завершено обновление подземных коммуникаций, заменены сети водоснабжения, канализации, газоснабжения, а также сточная система.
"Нижние слои асфальтобетонного покрытия уже уложены. Ведутся работы по подъему устья коммуникационной скважины. Укладка последних слоев асфальта занимает около двух-трех недель, а на автобусных остановках уже проложена бетонная дорога. Кроме того, будут установлены светодиодные фонари, обустроены парковочные места, а работы будут завершены к концу ноября", – заявил Каладзе.
В рамках проекта для обеспечения безопасности на дороге устанавливают защитные ограждения, отметили в мэрии.