https://sputnik-georgia.ru/20231104/turtsiya-otzyvaet-posla-v-izraile-dlya-konsultatsiy-283982642.html

Турция отзывает посла в Израиле для консультаций

Турция отзывает посла в Израиле для консультаций

Шакир Торунлара был назначен послом после того, как Турция и Израиль в ноябре 2022 года восстановили дипотношения 04.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-04T17:13+0400

2023-11-04T17:13+0400

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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Турция отзывает посла в Израила Шакира Торунлара в Анкару для консультаций на фоне событий в секторе Газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство иностранных дел страны. Торунлар занимает пост посла Турции в Израиле с ноября 2022 года после восстановления дипломатических отношений между странами. До этого он был послом Турции в Палестине. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти ведут соответствующую работу, чтобы объявить Израиль "военным преступником", а в субботу отметил, что Анкара больше не считает израильского премьера Биньямина Нетаньяху собеседником, но глава разведки Турции поддерживает контакты с Израилем. Отношения между Израилем и Турцией резко ухудшились в 2010 году после инцидента с захватом израильским спецназом вышедшего из Турции в сектор Газа корабля "Мави Мармара". В мае 2018 года Анкара предложила послу Израиля в Турции покинуть страну после акций протеста в секторе Газа на фоне 70-й годовщины образования Израиля и приуроченного к юбилею переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Тогда в столкновениях погибли 59 палестинцев, более 2,7 тысячи получили ранения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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