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Турция отзывает посла в Израиле для консультаций
Турция отзывает посла в Израиле для консультаций
Шакир Торунлара был назначен послом после того, как Турция и Израиль в ноябре 2022 года восстановили дипотношения 04.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-04T17:13+0400
2023-11-04T17:13+0400
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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Турция отзывает посла в Израила Шакира Торунлара в Анкару для консультаций на фоне событий в секторе Газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство иностранных дел страны. Торунлар занимает пост посла Турции в Израиле с ноября 2022 года после восстановления дипломатических отношений между странами. До этого он был послом Турции в Палестине. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти ведут соответствующую работу, чтобы объявить Израиль "военным преступником", а в субботу отметил, что Анкара больше не считает израильского премьера Биньямина Нетаньяху собеседником, но глава разведки Турции поддерживает контакты с Израилем. Отношения между Израилем и Турцией резко ухудшились в 2010 году после инцидента с захватом израильским спецназом вышедшего из Турции в сектор Газа корабля "Мави Мармара". В мае 2018 года Анкара предложила послу Израиля в Турции покинуть страну после акций протеста в секторе Газа на фоне 70-й годовщины образования Израиля и приуроченного к юбилею переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Тогда в столкновениях погибли 59 палестинцев, более 2,7 тысячи получили ранения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, в мире, политика, турция, израиль, анкара, биньямин нетаньяху, реджеп тайип эрдоган
Турция отзывает посла в Израиле для консультаций
17:13 04.11.2023 (обновлено: 17:42 04.11.2023)
Шакир Торунлара был назначен послом после того, как Турция и Израиль в ноябре 2022 года восстановили дипотношения
ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik.
Турция отзывает посла в Израила Шакира Торунлара в Анкару для консультаций на фоне событий в секторе Газа, сообщает РИА Новости
со ссылкой на министерство иностранных дел страны.
"Принято решение отозвать нашего посла в Тель-Авиве Шакира Озкана Торунлара в Анкару для консультаций в свете разворачивающейся в секторе Газа гуманитарной катастрофы, вызванной продолжающимися атаками Израиля по мирным гражданам и его отказом на призывы к прекращению огня и обеспечению бесперебойных постоянных поставок гуманитарной помощи", – говорится в пресс-релизе.
Торунлар занимает пост посла Турции в Израиле с ноября 2022 года после восстановления дипломатических отношений между странами. До этого он был послом Турции в Палестине.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти ведут соответствующую работу, чтобы объявить Израиль "военным преступником", а в субботу отметил, что Анкара больше не считает израильского премьера Биньямина Нетаньяху собеседником, но глава разведки Турции поддерживает контакты с Израилем.
Отношения между Израилем и Турцией резко ухудшились в 2010 году после инцидента с захватом израильским спецназом вышедшего из Турции в сектор Газа корабля "Мави Мармара". В мае 2018 года Анкара предложила послу Израиля в Турции покинуть страну после акций протеста в секторе Газа на фоне 70-й годовщины образования Израиля и приуроченного к юбилею переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Тогда в столкновениях погибли 59 палестинцев, более 2,7 тысячи получили ранения.