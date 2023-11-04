https://sputnik-georgia.ru/20231104/za-mesyats-na-granitsakh-gruzii-izyali-kontrabandnoe-zoloto-na-11-tysyach-dollarov-283986016.html
За месяц на границах Грузии изъяли контрабандное золото на 11 тысяч долларов
За месяц на границах Грузии изъяли контрабандное золото на 11 тысяч долларов
Тем, кто незаконно ввез золото в Грузию, пришлось выплатить штраф в размере стоимости контрабанды 04.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-04T22:54+0400
2023-11-04T22:54+0400
2023-11-04T22:59+0400
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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Грузинские таможенники в ходе проверок въезжающих в страну и их багажа в октябре 2023 года изъяли контрабандное золото на 30,3 тысячи лари (более 11 тысяч долларов), говорится в сообщении Службы доходов. По данным Службы доходов, золотые украшения общим весом 488,5 грамма, незадекларированные должны образом, были изъяты на таможенных пунктах на границе с Турцией, Арменией, Азербайджаном и в Кутаисском международном аэропорту. Нарушители выплатили штрафы в размере стоимости контрабанды. В Грузии нет ограничения на ввоз золотых украшений, однако владельцы дорогих товаров должны заполнить соответствующую декларацию на въезде.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, турция, армения, азербайджан, кутаисский международный аэропорт, службы доходов минфина грузии
грузия, новости, происшествия, турция, армения, азербайджан, кутаисский международный аэропорт, службы доходов минфина грузии
За месяц на границах Грузии изъяли контрабандное золото на 11 тысяч долларов
22:54 04.11.2023 (обновлено: 22:59 04.11.2023)
Тем, кто незаконно ввез золото в Грузию, пришлось выплатить штраф в размере стоимости контрабанды
ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Грузинские таможенники в ходе проверок въезжающих в страну и их багажа в октябре 2023 года изъяли контрабандное золото на 30,3 тысячи лари (более 11 тысяч долларов), говорится в сообщении Службы доходов.
По данным Службы доходов, золотые украшения общим весом 488,5 грамма, незадекларированные должны образом, были изъяты на таможенных пунктах на границе с Турцией, Арменией, Азербайджаном и в Кутаисском международном аэропорту.
Нарушители выплатили штрафы в размере стоимости контрабанды.
В Грузии нет ограничения на ввоз золотых украшений, однако владельцы дорогих товаров должны заполнить соответствующую декларацию на въезде.