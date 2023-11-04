https://sputnik-georgia.ru/20231104/za-mesyats-na-granitsakh-gruzii-izyali-kontrabandnoe-zoloto-na-11-tysyach-dollarov-283986016.html

За месяц на границах Грузии изъяли контрабандное золото на 11 тысяч долларов

За месяц на границах Грузии изъяли контрабандное золото на 11 тысяч долларов

Тем, кто незаконно ввез золото в Грузию, пришлось выплатить штраф в размере стоимости контрабанды 04.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-04T22:54+0400

2023-11-04T22:54+0400

2023-11-04T22:59+0400

грузия

новости

происшествия

турция

армения

азербайджан

кутаисский международный аэропорт

службы доходов минфина грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24782/27/247822761_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_906cb994f599b4a31baba488ff6ed7c3.jpg

ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Грузинские таможенники в ходе проверок въезжающих в страну и их багажа в октябре 2023 года изъяли контрабандное золото на 30,3 тысячи лари (более 11 тысяч долларов), говорится в сообщении Службы доходов. По данным Службы доходов, золотые украшения общим весом 488,5 грамма, незадекларированные должны образом, были изъяты на таможенных пунктах на границе с Турцией, Арменией, Азербайджаном и в Кутаисском международном аэропорту. Нарушители выплатили штрафы в размере стоимости контрабанды. В Грузии нет ограничения на ввоз золотых украшений, однако владельцы дорогих товаров должны заполнить соответствующую декларацию на въезде.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

турция

армения

азербайджан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, турция, армения, азербайджан, кутаисский международный аэропорт, службы доходов минфина грузии