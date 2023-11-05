https://sputnik-georgia.ru/20231105/283996347.html

Немцы заново изобретают антисемитизм

Немцы заново изобретают антисемитизм

Немцы уже готовы записаться в "антисемиты", чтобы убрать от власти тех, кто считает их послушными недоумками 05.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-05T12:07+0400

2023-11-05T12:07+0400

2023-11-05T12:07+0400

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Накануне в Германии прошли митинги против израильских бомбежек сектора Газа и в поддержку палестинцев, вызывающие у немецких властей растущее беспокойство и желание запретить все проявления солидарности с жертвами бомбардировок, пишет колумнист РИА Новости.То есть митинги и так мало где разрешают, объясняя это "опасением провокаций". Действительно, вдруг начнут срывать израильские флаги, которые некоторые немецкие муниципальные власти вывесили на своих зданиях в знак солидарности с жертвами атаки ХАМАС 7 октября. Но где же солидарность с уже тысячами детей и женщин, убитых в ходе израильских бомбардировок, спрашивают многие граждане Германии — и не только из многомиллионной исламской общины страны. Мало того что ее нет у властей, так они еще и митинги протеста пытаются запретить и объявить их антисемитскими — самый удобный предлог для того, чтобы не дать гражданам высказать свое мнение. А заодно и заклеймить их экстремистами-антисемитами, с которыми нужно бороться всеми методами.То есть Хабека беспокоит огромная мусульманская община Германии? Нет, в своем видеообращении в среду он уже клеймит антисемитами и правых, и левых. При этом правые экстремисты (то бишь "Альтернатива для Германии"), оказывается, хитрят и "из тактических соображений сдерживаются, чтобы не разжигать ненависть к мусульманам и иметь возможность подстрекать мусульман". Такие хитрые, эти правые экстремисты, которых немецкие власти всегда обвиняли в мигрантофобии (то есть исламофобии), вот что придумали: молчат про свою ненависть к мусульманам, чтобы тайком науськивать немецких мусульман против евреев! Можно подумать, что сами по себе живущие в Германии турки и арабы не вышли бы на митинги против бомбежек Газы.А левые виноваты перед Хабеком в том, что доверяют "нарративу о великом сопротивлении", то есть считают борьбу палестинцев национально-освободительным движением против израильской оккупации (чем она, кстати, и является — даже с точки зрения международного права). Хабек посоветовал им "проанализировать свои аргументы", заявив, что он обеспокоен антисемитизмом среди молодых активистов левых.И было бы странно, если бы вице-канцлер не вспомнил про Россию: обличая не называемую напрямую АдГ, он заявил, что "некоторые правые экстремисты являются друзьями Путина": "Путин позволяет себе фотографироваться с представителями ХАМАС и иранского правительства, сожалеет о жертвах среди гражданского населения в секторе Газа, в то время как он создает жертвы среди гражданского населения на Украине. <...> И друзья Путина в Германии, конечно, не друзья евреев".Интереснее другое: получается, что многочисленные германские приятели Путина — от бывшего канцлера Шредера до крупных бизнесменов — тоже антисемиты? Конечно, если следовать логике Хабека.Но сама его логика не просто ущербна, а откровенно фальшива. Потому что в антисемиты записываются все выступающие против творимого Израилем геноцида: от мусульман до левых, от "Альтернативы для Германии" до правозащитников. Сжигать израильские флаги в Германии — это уголовное преступление, заявил Хабек, потому что "безопасность Израиля — наше обязательство", а развешивать флаги Израиля на правительственных зданиях в момент этноцида в Газе — это не плевок в душу собственным немецким гражданам, не желающим поддерживать преступление?Естественно, Хабек не задается таким вопросом, он не считает, что его правительство провоцирует собственных граждан, наоборот, он требует ужесточить меры против недовольных. Власти ФРГ уже запретили фонд "Самидун", занимающийся помощью палестинским заключенным в израильских тюрьмах. Его имущество конфисковано, сайт закрыт, а всем поддерживающим организацию грозят уголовным преследованием. Разумеется, за антисемитизм и поддержку ХАМАС, хотя фонд создавался палестинцами с Западного берега реки Иордан и не имеет к властям Газы никакого отношения. Было бы странно, если бы этого не видели сами немцы, которым противна ложь и двойные стандарты собственного правительства. Даже те, кто верят пропаганде, удивляются: если "мы должны помогать украинцам, героически сопротивляющимся русской оккупации", то почему палестинцы не могут сопротивляться израильской? А, это другое, ведь "мы, немцы, виноваты перед евреями за холокост и должны их защищать". И что, защита их права на геноцид и изгнание палестинцев тоже входят в обязанности хорошего немца?Конечно, если только немец не хочет, чтобы его объявили антисемитом. Странно после этого удивляться падению доверия к правящей коалиции и системным партиям вообще, а также росту популярности партий несистемных: это растет не антисемитизм и не популизм, а неприятие дешевых манипуляций с приклеиванием ярлыков. Если правящая элита думает, что, заклеймив всех своих противников "антисемитами", остановит рост влияния несистемных партий, она глубоко ошибается. Немцы уже готовы записаться в "антисемиты", чтобы убрать от власти тех, кто считает их послушными недоумками.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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Пётр Акопов https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24846/98/248469826_194:-1:1559:1365_100x100_80_0_0_f66c9cded99648280e426ccf377d98f1.jpg

в мире, политика, аналитика, германия, израиль, берлин, хамас, колумнисты, обострение ситуации на ближнем востоке