https://sputnik-georgia.ru/20231105/administratsiya-tbilisskogo-teatra-opery-i-baleta-otvetila-na-zayavlenie-bastuyuschikh-284005126.html

Администрация Тбилисского театра оперы и балета ответила на заявление бастующих

Администрация Тбилисского театра оперы и балета ответила на заявление бастующих

С 1 января 2024 года заработная плата работников сценической службы повысится на 35-40% согласно решению Министерства культуры, спорта и молодежи Грузии 05.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-05T22:17+0400

2023-11-05T22:17+0400

2023-11-05T22:37+0400

грузия

новости

общество

тбилисский театр оперы и балета

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ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Минимальная заработная плата бастующих работников Тбилисского государственного театра оперы и балета имени Палиашвили составляет 650 (240 долларов), а не 500 лари (180 долларов), как утверждалось в некоторых СМИ, говорится в заявлении администрации театра. Третий день часть работников техперсонала театра оперы и балета бастуют. Они требуют встречи с администрацией, повышения заработной платы и возвращение двух уволенных работников. Некоторые СМИ, со ссылкой на бастующих, распространили информацию о минимальной зарплате недовольных сотрудников, которая якобы не превышает 500 лари. По информации администрации театра, за последние десять рабочих месяцев театр выплатил бастующим работникам (21 сотруднику) надбавку к заработной плате в размере 63,5 тысячи лари (более 23 тысяч долларов), что составляет в среднем 300 лари (111 долларов) в месяц на каждого сотрудника. "Кроме того, с 1 января 2024 года заработная плата работников сценической службы повысится на 35-40% согласно решению Министерства культуры, спорта и молодежи Грузии от 18 октября 2023 года", – говорится в заявлении. Согласно сообщению администрации театра, техсотрудники (рабочие сцены, осветители, реквизиторы) требуют 100-процентной прибавки к зарплате, что, по словам руководства, на данном этапе невозможно. Администрация театра также опровергла информацию о том, что увольнение двух сотрудников театра связано с их участием в забастовке. "Мы призываем средства массовой информации воздерживаться от распространения непроверенной и ложной информации", – говорится в заявлении. Кроме того, как отметили в администрации театра, 52 сотрудника сценической службы продолжают работать в обычном режиме. Забастовке предшествовали переговоры с руководством, которые длились 21 день, но результатов они так и не принесли. Позже стало известно, что после объявления забастовки из театра уволили двоих сотрудников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, тбилисский театр оперы и балета