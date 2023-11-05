https://sputnik-georgia.ru/20231105/aeroport-gamburga-zakryt-iz-za-zakhvata-zalozhnika-283997900.html

Аэропорт Гамбурга закрыт из-за захвата заложника

Аэропорт Гамбурга закрыт из-за захвата заложника

У вооруженного мужчины в машине находится четырехлетний ребенок, полиция отмечала, что возможной причиной мог стать спор об опеке 05.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-05T13:18+0400

2023-11-05T13:18+0400

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ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Аэропорт Гамбурга, где, по сообщениям, вооруженный мужчина удерживал в заложниках 4-летнего ребенка, по-прежнему закрыт в связи с "мерами" федеральной полиции, заявили в аэропорту.В субботу вечером аэропорт Гамбурга был закрыт и прекратил воздушное сообщение в связи с "полицейскими мерами". Позднее полиция города сообщила, что проводит крупную операцию на взлетно-посадочной полосе, где, предварительно, речь идет об удержании заложников. По сообщениям Bild, у вооруженного мужчины в машине находится четырехлетний ребенок. Полиция отмечала, что возможной причиной мог стать спор об опеке. В настоящее время на месте работают переговорщики.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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