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Аэропорт Гамбурга закрыт из-за захвата заложника
Аэропорт Гамбурга закрыт из-за захвата заложника
У вооруженного мужчины в машине находится четырехлетний ребенок, полиция отмечала, что возможной причиной мог стать спор об опеке 05.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-05T13:18+0400
2023-11-05T13:18+0400
2023-11-05T13:18+0400
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ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Аэропорт Гамбурга, где, по сообщениям, вооруженный мужчина удерживал в заложниках 4-летнего ребенка, по-прежнему закрыт в связи с "мерами" федеральной полиции, заявили в аэропорту.В субботу вечером аэропорт Гамбурга был закрыт и прекратил воздушное сообщение в связи с "полицейскими мерами". Позднее полиция города сообщила, что проводит крупную операцию на взлетно-посадочной полосе, где, предварительно, речь идет об удержании заложников. По сообщениям Bild, у вооруженного мужчины в машине находится четырехлетний ребенок. Полиция отмечала, что возможной причиной мог стать спор об опеке. В настоящее время на месте работают переговорщики.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, происшествия, гамбург
в мире, новости, происшествия, гамбург
Аэропорт Гамбурга закрыт из-за захвата заложника
У вооруженного мужчины в машине находится четырехлетний ребенок, полиция отмечала, что возможной причиной мог стать спор об опеке
ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Аэропорт Гамбурга, где, по сообщениям, вооруженный мужчина удерживал в заложниках 4-летнего ребенка, по-прежнему закрыт в связи с "мерами" федеральной полиции, заявили в аэропорту.
В субботу вечером аэропорт Гамбурга был закрыт и прекратил воздушное сообщение в связи с "полицейскими мерами". Позднее полиция города сообщила, что проводит крупную операцию на взлетно-посадочной полосе, где, предварительно, речь идет об удержании заложников.
"Полицейская операция продолжается. Выполнение полетов приостановлено на неопределенный срок. В течение всего дня будут наблюдаться отмены и задержки рейсов… Полиция просит пассажиров пока не приезжать в аэропорт, территория оцеплена", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте аэропорта.
По сообщениям Bild, у вооруженного мужчины в машине находится четырехлетний ребенок. Полиция отмечала, что возможной причиной мог стать спор об опеке. В настоящее время на месте работают переговорщики.