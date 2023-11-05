https://sputnik-georgia.ru/20231105/chernyy-lev-startoval-v-superkubke-evropy-po-regbi-s-uverennoy-pobedy-283996202.html

"Черный лев" стартовал в Суперкубке Европы по регби с уверенной победы

"Черный лев" стартовал в Суперкубке Европы по регби с уверенной победы

"Черный лев" сыграет оставшиеся два матча группового этапа в гостях 11 ноября против "Лузитануша" в Португалии, а 18 ноября – с клубом "Тель-Авив Хит" 05.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Грузинская франшиза "Черный лев" в первом матче нового сезона Суперкубка Европы по регби обыграла испанский "Ибериенс" и начала турнир с победы – 39:19. Победителем первого розыгрыша Суперкубка Европы в прошлом сезоне стал грузинский "Черный лев". В финале грузинские регбисты обыграли португальский "Лузитануш" со счетом 17:14. Грузинская команда активно начала встречу и вскоре открыла счет – Акакий Табуцадзе реализовал первую в новом сезоне попытку. К 15 минуте "Черный Лев" вел со счетом 10:0. Грузинский регбийный клуб "Черный лев" начинает новый сезон Суперкубка Европы >>Во втором тайме грузинские регбисты продолжили активно атаковать испанцев и уверенно обороняться. Несмотря на то, что концовку встречи "Черный лев" доиграл в меньшинстве – арбитр удалил двух игроков, матч завершился уверенной победой хозяев (39:19). "Черный лев" сыграет оставшиеся два матча группового этапа в гостях 11 ноября против "Лузитануша" в Португалии, а 18 ноября – с клубом "Тель-Авив Хит". Пока не уточняется, где именно состоится матч. Суперкубок Европы – новый турнир, организованный Rugby Europe в сезоне 2021-2022 годов. В соревнованиях принимают участие восемь команд, разбитых на две группы – Восточную и Западную конференции. Согласно регламенту турнира, в полуфинал выйдут по две лучшие команды из каждой группы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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