https://sputnik-georgia.ru/20231105/goblin-o-skandalnom-intervyu-zaluzhnogo-i-buduschem-oon---video-283988955.html

Гоблин о скандальном интервью Залужного и будущем ООН – видео

Гоблин о скандальном интервью Залужного и будущем ООН – видео

США отстаивают свои интересы через ООН, поэтому в условиях нового миропорядка Организация Объединенных Наций может прекратить свое существование за... 05.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-05T09:39+0400

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Об этом в новом выпуске нашей программы "Категорически с Гоблином" на канале "Sputnik на русском" заявил публицист и переводчик Дмитрий Пучков. Кроме вопросов будущего ООН обсудили с нашим гостем также признание Залужного о тупиковой ситуации для ВСУ на фронте, поездку Макрона по странам Центральной Азии и конфликт на Ближнем Востоке. Подробнее смотрите в видео.

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