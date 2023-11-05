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Гоблин о скандальном интервью Залужного и будущем ООН – видео
Гоблин о скандальном интервью Залужного и будущем ООН – видео
США отстаивают свои интересы через ООН, поэтому в условиях нового миропорядка Организация Объединенных Наций может прекратить свое существование за... 05.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-05T09:39+0400
2023-11-05T09:39+0400
2023-11-05T10:10+0400
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Об этом в новом выпуске нашей программы "Категорически с Гоблином" на канале "Sputnik на русском" заявил публицист и переводчик Дмитрий Пучков. Кроме вопросов будущего ООН обсудили с нашим гостем также признание Залужного о тупиковой ситуации для ВСУ на фронте, поездку Макрона по странам Центральной Азии и конфликт на Ближнем Востоке. Подробнее смотрите в видео.
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мультимедиа, видео, в мире, сша, ближний восток, оон, видео
мультимедиа, видео, в мире, сша, ближний восток, оон, видео
Гоблин о скандальном интервью Залужного и будущем ООН – видео
09:39 05.11.2023 (обновлено: 10:10 05.11.2023)
США отстаивают свои интересы через ООН, поэтому в условиях нового миропорядка Организация Объединенных Наций может прекратить свое существование за ненадобностью
Об этом в новом выпуске нашей программы "Категорически с Гоблином" на канале "Sputnik на русском" заявил публицист и переводчик Дмитрий Пучков.
Кроме вопросов будущего ООН обсудили с нашим гостем также признание Залужного о тупиковой ситуации для ВСУ на фронте, поездку Макрона по странам Центральной Азии и конфликт на Ближнем Востоке.
Подробнее смотрите в видео.