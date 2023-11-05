Горячая культуристка, Карл III с кенийскими учиниками и женщина в костюме бабочки

Палестинцы пытаются вытащить девочку из-под обломков здания, разрушенного в результате израильских авиаударов, в лагере беженцев Джабалия.
Палестинцы пытаются вытащить девочку из-под обломков здания, разрушенного в результате израильских авиаударов, в лагере беженцев Джабалия.
Самолеты турецких ВВС совершают демонстрационный полет над мечетью Чамлыджа в честь 100-летия создания Турецкой Республики.
Самолеты турецких ВВС совершают демонстрационный полет над мечетью Чамлыджа в честь 100-летия создания Турецкой Республики.
Гигантский надувной осьминог на берегу реки Темзы под зданием британского парламента во время акции, организованной "Гринпис" в рамках кампании по защите океанов.
Гигантский надувной осьминог на берегу реки Темзы под зданием британского парламента во время акции, организованной "Гринпис" в рамках кампании по защите океанов.
Афганские беженцы прибывают со своими вещами на грузовиках из Пакистана на афгано-пакистанскую границу в провинции Нангархар.
Афганские беженцы прибывают со своими вещами на грузовиках из Пакистана на афгано-пакистанскую границу в провинции Нангархар.
Мусульманские невесты во время массовой свадьбы в Индии.
Мусульманские невесты во время массовой свадьбы в Индии.
Культуристка разминается во время Кубка мира по бодибилдингу и фитнесу 2023 года и чемпионата мира по фитнесу Challenge 2023 года в Бишкеке.
Культуристка разминается во время Кубка мира по бодибилдингу и фитнесу 2023 года и чемпионата мира по фитнесу Challenge 2023 года в Бишкеке.
Более 220 кроватей, символизирующих тех, кто был захвачен в результате нападения ХАМАС.
Более 220 кроватей, символизирующих тех, кто был захвачен в результате нападения ХАМАС.
Люди, играющие на детской площадке в муниципалитете Чунцин на юго-западе Китая.
Люди, играющие на детской площадке в муниципалитете Чунцин на юго-западе Китая.
Индийская замужняя женщина смотрит на луну через сито во время фестиваля Карва Чаут в Джамму.
Индийская замужняя женщина смотрит на луну через сито во время фестиваля Карва Чаут в Джамму.
Мужчина тушит пламя лесного пожара в Калифорнии.
Мужчина тушит пламя лесного пожара в Калифорнии.
Косплееры в костюмах Человека-паука в Буэнос-Айресе.
Косплееры в костюмах Человека-паука в Буэнос-Айресе.
Птицы летают над обломками после урагана Отис в Акапулько.
Птицы летают над обломками после урагана Отис в Акапулько.
Британский король Карл III позирует фотографу с учениками средней школы во время своего визита в библиотеку Истлендс в Кении.
Британский король Карл III позирует фотографу с учениками средней школы во время своего визита в библиотеку Истлендс в Кении.
Очередь из машин в пригороде Франкфурта.
Очередь из машин в пригороде Франкфурта.
Женщина в костюме бабочки во время празднования Диа-де-Лос-Муэртос.
Женщина в костюме бабочки во время празднования Диа-де-Лос-Муэртос.