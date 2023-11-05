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Горячая культуристка, Карл III с кенийскими учиниками и женщина в костюме бабочки
Горячая культуристка, Карл III с кенийскими учиниками и женщина в костюме бабочки
Смотрите в фотоленте Sputnik подборку лучших снимков мировых событий за минувшую неделю по материалам ведущих зарубежных информационных агентств 05.11.2023, Sputnik Грузия
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фото, мультимедиа, в мире, фотография, новости в фотографиях, фотоленты

Горячая культуристка, Карл III с кенийскими учиниками и женщина в костюме бабочки

10:25 05.11.2023
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НовостиTelegram
Смотрите в фотоленте Sputnik подборку лучших снимков мировых событий за минувшую неделю по материалам ведущих зарубежных информационных агентств
© AP Photo / Abed Khaled

Палестинцы пытаются вытащить девочку из-под обломков здания, разрушенного в результате израильских авиаударов, в лагере беженцев Джабалия.

Палестинцы пытаются вытащить девочку из-под обломков здания, разрушенного в результате израильских авиаударов, в лагере беженцев Джабалия. - Sputnik Грузия
1/15
© AP Photo / Abed Khaled

Палестинцы пытаются вытащить девочку из-под обломков здания, разрушенного в результате израильских авиаударов, в лагере беженцев Джабалия.

© AP Photo / Emrah Gurel

Самолеты турецких ВВС совершают демонстрационный полет над мечетью Чамлыджа в честь 100-летия создания Турецкой Республики.

Самолеты турецких ВВС совершают демонстрационный полет над мечетью Чамлыджа в честь 100-летия создания Турецкой Республики. - Sputnik Грузия
2/15
© AP Photo / Emrah Gurel

Самолеты турецких ВВС совершают демонстрационный полет над мечетью Чамлыджа в честь 100-летия создания Турецкой Республики.

© AFP 2023 / Henry Nicholls

Гигантский надувной осьминог на берегу реки Темзы под зданием британского парламента во время акции, организованной "Гринпис" в рамках кампании по защите океанов.

Гигантский надувной осьминог на берегу реки Темзы под зданием британского парламента во время акции, организованной &quot;Гринпис&quot; в рамках кампании по защите океанов. - Sputnik Грузия
3/15
© AFP 2023 / Henry Nicholls

Гигантский надувной осьминог на берегу реки Темзы под зданием британского парламента во время акции, организованной "Гринпис" в рамках кампании по защите океанов.

© AFP 2023 / Wakil Kohsar

Афганские беженцы прибывают со своими вещами на грузовиках из Пакистана на афгано-пакистанскую границу в провинции Нангархар.

Афганские беженцы прибывают со своими вещами на грузовиках из Пакистана на афгано-пакистанскую границу в провинции Нангархар. - Sputnik Грузия
4/15
© AFP 2023 / Wakil Kohsar

Афганские беженцы прибывают со своими вещами на грузовиках из Пакистана на афгано-пакистанскую границу в провинции Нангархар.

© AP Photo / Mukhtar Khan

Мусульманские невесты во время массовой свадьбы в Индии.

Мусульманские невесты во время массовой свадьбы в Индии. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Mukhtar Khan

Мусульманские невесты во время массовой свадьбы в Индии.

© AFP 2023 / Vyacheslav Oseledko

Культуристка разминается во время Кубка мира по бодибилдингу и фитнесу 2023 года и чемпионата мира по фитнесу Challenge 2023 года в Бишкеке.

Культуристка разминается во время Кубка мира по бодибилдингу и фитнесу 2023 года и чемпионата мира по фитнесу Challenge 2023 года в Бишкеке. - Sputnik Грузия
6/15
© AFP 2023 / Vyacheslav Oseledko

Культуристка разминается во время Кубка мира по бодибилдингу и фитнесу 2023 года и чемпионата мира по фитнесу Challenge 2023 года в Бишкеке.

© AP Photo / Mahmoud Illean

Более 220 кроватей, символизирующих тех, кто был захвачен в результате нападения ХАМАС.

Более 220 кроватей, символизирующих тех, кто был захвачен в результате нападения ХАМАС. - Sputnik Грузия
7/15
© AP Photo / Mahmoud Illean

Более 220 кроватей, символизирующих тех, кто был захвачен в результате нападения ХАМАС.

© AFP 2023 / STR

Люди, играющие на детской площадке в муниципалитете Чунцин на юго-западе Китая.

Люди, играющие на детской площадке в муниципалитете Чунцин на юго-западе Китая. - Sputnik Грузия
8/15
© AFP 2023 / STR

Люди, играющие на детской площадке в муниципалитете Чунцин на юго-западе Китая.

© AP Photo / Channi Anand

Индийская замужняя женщина смотрит на луну через сито во время фестиваля Карва Чаут в Джамму.

Индийская замужняя женщина смотрит на луну через сито во время фестиваля Карва Чаут в Джамму. - Sputnik Грузия
9/15
© AP Photo / Channi Anand

Индийская замужняя женщина смотрит на луну через сито во время фестиваля Карва Чаут в Джамму.

© AP Photo / Ethan Swope

Мужчина тушит пламя лесного пожара в Калифорнии.

Мужчина тушит пламя лесного пожара в Калифорнии. - Sputnik Грузия
10/15
© AP Photo / Ethan Swope

Мужчина тушит пламя лесного пожара в Калифорнии.

© AFP 2023 / Emiliano Lasalvia

Косплееры в костюмах Человека-паука в Буэнос-Айресе.

Косплееры в костюмах Человека-паука в Буэнос-Айресе. - Sputnik Грузия
11/15
© AFP 2023 / Emiliano Lasalvia

Косплееры в костюмах Человека-паука в Буэнос-Айресе.

© AP Photo / Felix Marquez

Птицы летают над обломками после урагана Отис в Акапулько.

Птицы летают над обломками после урагана Отис в Акапулько. - Sputnik Грузия
12/15
© AP Photo / Felix Marquez

Птицы летают над обломками после урагана Отис в Акапулько.

© AP Photo / Thomas Mukoya

Британский король Карл III позирует фотографу с учениками средней школы во время своего визита в библиотеку Истлендс в Кении.

Британский король Карл III позирует фотографу с учениками средней школы во время своего визита в библиотеку Истлендс в Кении. - Sputnik Грузия
13/15
© AP Photo / Thomas Mukoya

Британский король Карл III позирует фотографу с учениками средней школы во время своего визита в библиотеку Истлендс в Кении.

© AP Photo / Michael Probst

Очередь из машин в пригороде Франкфурта.

Очередь из машин в пригороде Франкфурта. - Sputnik Грузия
14/15
© AP Photo / Michael Probst

Очередь из машин в пригороде Франкфурта.

© AFP 2023 / David Swanson

Женщина в костюме бабочки во время празднования Диа-де-Лос-Муэртос.

Женщина в костюме бабочки во время празднования Диа-де-Лос-Муэртос. - Sputnik Грузия
15/15
© AFP 2023 / David Swanson

Женщина в костюме бабочки во время празднования Диа-де-Лос-Муэртос.

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