https://sputnik-georgia.ru/20231105/ministr-ekonomiki-gruzii-podvel-itogi-vinnogo-simpoziuma-v-tsinandali-283997583.html

Министр экономики Грузии подвел итоги винного симпозиума в Цинандали

Министр экономики Грузии подвел итоги винного симпозиума в Цинандали

Для популяризации грузинского вина важен исследовательский проект по истории грузинского виноделия, заявил министр 05.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Проведение винного симпозиума Grand Jury Du Vin позволило Цинандали и Грузии оказаться в числе самых престижных производителей вина в мире, что будет способствовать повышению осведомленности о грузинском вине, заявил министр экономики Грузии Леван Давиташвили на винном симпозиуме в Кахети. Впервые в поместье Цинандали прошел винный симпозиум швейцарской ассоциации Grand Jury Du Vin. Основанная в Швейцарии в 1996 году, ассоциация уже много лет проводит самые престижные винные симпозиумы на вилле д'Эсте на озере Комо в Италии. На Симпозиуме вин в Цинандли для дегустации были представлены вина классификации "Бордо Гран Крю", а также лучшие образцы грузинских вин. Министр также обратил внимание на поддержку грузинского винодельческого сектора со стороны правительства. По словам Давиташвили, государство поддерживает винный сектор по всем направлениям, будь то виноградарство и первичное производство, или модернизация винных заводов современным оборудованием. "За последние десять лет этот сектор действительно изменился. Сегодня у нас более двух тысяч официально зарегистрированных компаний, которые регулярно предоставляют отчеты Национальному агентству вина. Кроме того, у нас есть сотни компаний-экспортеров вина, а к 2012 году насчитывалось около 50 винных компаний", – сказал Давиташвили. По словам министра, для популяризации продукции важен исследовательский проект по истории грузинского виноделия. По его словам, важно было познакомить международных экспертов с историей грузинского вина, которая была бы основана на научных фактах, а не только на легендах. Инициатива проведения винного симпозиума в Цинандали принадлежит Silk Road Group. Официальным спонсором мероприятия является Национальная администрация туризма Министерства экономики и устойчивого развития Грузии и Bank of Georgia.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, цинандали, леван давиташвили, национальное агентство вина, грузинское вино, вино и виноделие грузии