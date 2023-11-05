https://sputnik-georgia.ru/20231105/peskov-otnosheniya-rf-i-ssha-nakhodyatsya-na-urovne-nizhe-nulya-283999913.html

Песков: отношения РФ и США находятся на уровне ниже нуля

Песков: отношения РФ и США находятся на уровне ниже нуля

Для того, чтобы встреча президентов США и России однажды состоялась, лидер США должен будет в перспективе поменять свою позицию на более конструктивную, заявил... 05.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-05T15:35+0400

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ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Отношения России и США находятся на нуле и даже ниже нуля, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Отношения находятся на нуле и я бы сказал, даже ниже нуля. Но поскольку и Америка, и мы несем особую ответственность за мировую стабильность и стратегическую стабильность, то так или иначе со временем нам придется возобновить этот разговор", – сказал Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, видео ответа опубликовано в его Telegram-канале.Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что сворачивание отношений РФ и США произошло по инициативе американцев.Он отметил, что общение президентов двух стран может произойти "при обоюдном желании и обоюдной готовности"."Президент (РФ) Путин неоднократно заявлял, что он готов к любым контактам", – сообщил Песков.Представитель Кремля отметил, что Россия сегодня непримиримо реагирует на вмешательство США во внутренние дела."Мы уже по-другому говорим друг с другом, когда дело касается вмешательства во внутренние дела. К чему мы не проявляли должного внимания раньше – сейчас мы на это реагируем непримиримо абсолютно. Это чувствуется и по настрою президента, и по тем командам, которые он дает, и, конечно, все это будет реализоваться", – сказал Песков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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