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Песков: отношения РФ и США находятся на уровне ниже нуля
Песков: отношения РФ и США находятся на уровне ниже нуля
Для того, чтобы встреча президентов США и России однажды состоялась, лидер США должен будет в перспективе поменять свою позицию на более конструктивную, заявил... 05.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-05T15:35+0400
2023-11-05T15:35+0400
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ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Отношения России и США находятся на нуле и даже ниже нуля, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Отношения находятся на нуле и я бы сказал, даже ниже нуля. Но поскольку и Америка, и мы несем особую ответственность за мировую стабильность и стратегическую стабильность, то так или иначе со временем нам придется возобновить этот разговор", – сказал Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, видео ответа опубликовано в его Telegram-канале.Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что сворачивание отношений РФ и США произошло по инициативе американцев.Он отметил, что общение президентов двух стран может произойти "при обоюдном желании и обоюдной готовности"."Президент (РФ) Путин неоднократно заявлял, что он готов к любым контактам", – сообщил Песков.Представитель Кремля отметил, что Россия сегодня непримиримо реагирует на вмешательство США во внутренние дела."Мы уже по-другому говорим друг с другом, когда дело касается вмешательства во внутренние дела. К чему мы не проявляли должного внимания раньше – сейчас мы на это реагируем непримиримо абсолютно. Это чувствуется и по настрою президента, и по тем командам, которые он дает, и, конечно, все это будет реализоваться", – сказал Песков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, в мире, новости, политика, дмитрий песков, сша
россия, в мире, новости, политика, дмитрий песков, сша
Песков: отношения РФ и США находятся на уровне ниже нуля
15:35 05.11.2023 (обновлено: 16:16 05.11.2023)
Для того, чтобы встреча президентов США и России однажды состоялась, лидер США должен будет в перспективе поменять свою позицию на более конструктивную, заявил Песков
ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Отношения России и США находятся на нуле и даже ниже нуля, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Отношения находятся на нуле и я бы сказал, даже ниже нуля. Но поскольку и Америка, и мы несем особую ответственность за мировую стабильность и стратегическую стабильность, то так или иначе со временем нам придется возобновить этот разговор", – сказал Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, видео ответа опубликовано в его Telegram-канале.
Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что сворачивание отношений РФ и США произошло по инициативе американцев.
"Вот это сворачивание всего базиса российско-американских отношений произошло по инициативе американцев, поэтому как минимум глава США должен будет в какое-то время поменять свою позицию и занять более конструктивную позицию в отношении двусторонних отношений. И тогда будут вызревать условия для такой встречи", – сказал Песков
Он отметил, что общение президентов двух стран может произойти "при обоюдном желании и обоюдной готовности".
"Президент (РФ) Путин неоднократно заявлял, что он готов к любым контактам", – сообщил Песков.
Представитель Кремля отметил, что Россия сегодня непримиримо реагирует на вмешательство США во внутренние дела.
"Мы уже по-другому говорим друг с другом, когда дело касается вмешательства во внутренние дела. К чему мы не проявляли должного внимания раньше – сейчас мы на это реагируем непримиримо абсолютно. Это чувствуется и по настрою президента, и по тем командам, которые он дает, и, конечно, все это будет реализоваться", – сказал Песков.