https://sputnik-georgia.ru/20231105/sbornaya-gruzii-zavoevala-pervuyu-medal-na-chempionate-evropy-po-dzyudo-283989070.html

Сборная Грузии завоевала первую медаль на чемпионате Европы по дзюдо

Сборная Грузии завоевала первую медаль на чемпионате Европы по дзюдо

В финале турнира действующий чемпион мира потерпел поражение от представлявшего Турцию грузина Ведата Албайрака (Георгия Ревазишвили) 05.11.2023, Sputnik Грузия

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грузия

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тато григалашвили

лука майсурадзе

гурам тушишвили

чемпионат европы по дзюдо

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ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Грузинский дзюдоист Тато Григалашвили (весовая категория до 81 кг) завоевал серебряную медаль во второй день чемпионата Европы во французском Монпелье, которая стала первой для грузинской команды на континентальном первенстве. В финале турнира действующий чемпион мира потерпел поражение от представлявшего Турцию грузина Ведата Албайрака (Георгия Ревазишвили). Григалашвили является двукратным победителем чемпионатов Европы и мира. Лучшие из лучших: назван состав сборной Грузии на чемпионате Европы по дзюдо >>Шансы завоевать медаль в финальном блоке также имел чемпион мира, Европы и Олимпийских игр Лаша Шавдатуашвили (73 кг), но уступил сопернику из Косово в поединке за третье место. Еще четверо грузинских спортсменов – Георгий Терашвили (73 кг), Этер Аскилашвили (63 кг), Мариам Чантурия и Нино Гулбани (обе 70 кг) – выбыли из чемпионата Европы на предварительном этапе. Впереди выступления Лаши Бекаури, Луки Майсурадзе (оба 90 кг), Ильи Суламанидзе (100 кг), Гурама Тушишвили и Гелы Заалишвили (+100). В первый день ЧЕ сборная Грузии осталась без медалей. В 2022 году чемпионат Европы принимала столица Болгарии София. Тогда сборная Грузии завоевала две золотые и две бронзовые медали. Чемпионами стали Тато Григалашвили (81 кг) и Лука Майсурадзе (90 кг), а Гурам Тушишвили (+100 кг) и Этер Липартелиани (57 кг) завоевали бронзовые медали.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, тато григалашвили, лука майсурадзе, гурам тушишвили, чемпионат европы по дзюдо