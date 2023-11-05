https://sputnik-georgia.ru/20231105/sbornaya-gruzii-zavoevala-pervuyu-medal-na-chempionate-evropy-po-dzyudo-283989070.html
Сборная Грузии завоевала первую медаль на чемпионате Европы по дзюдо
Сборная Грузии завоевала первую медаль на чемпионате Европы по дзюдо
В финале турнира действующий чемпион мира потерпел поражение от представлявшего Турцию грузина Ведата Албайрака (Георгия Ревазишвили) 05.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-05T10:12+0400
2023-11-05T10:12+0400
2023-11-05T10:16+0400
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грузия
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тато григалашвили
лука майсурадзе
гурам тушишвили
чемпионат европы по дзюдо
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ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Грузинский дзюдоист Тато Григалашвили (весовая категория до 81 кг) завоевал серебряную медаль во второй день чемпионата Европы во французском Монпелье, которая стала первой для грузинской команды на континентальном первенстве. В финале турнира действующий чемпион мира потерпел поражение от представлявшего Турцию грузина Ведата Албайрака (Георгия Ревазишвили). Григалашвили является двукратным победителем чемпионатов Европы и мира. Лучшие из лучших: назван состав сборной Грузии на чемпионате Европы по дзюдо >>Шансы завоевать медаль в финальном блоке также имел чемпион мира, Европы и Олимпийских игр Лаша Шавдатуашвили (73 кг), но уступил сопернику из Косово в поединке за третье место. Еще четверо грузинских спортсменов – Георгий Терашвили (73 кг), Этер Аскилашвили (63 кг), Мариам Чантурия и Нино Гулбани (обе 70 кг) – выбыли из чемпионата Европы на предварительном этапе. Впереди выступления Лаши Бекаури, Луки Майсурадзе (оба 90 кг), Ильи Суламанидзе (100 кг), Гурама Тушишвили и Гелы Заалишвили (+100). В первый день ЧЕ сборная Грузии осталась без медалей. В 2022 году чемпионат Европы принимала столица Болгарии София. Тогда сборная Грузии завоевала две золотые и две бронзовые медали. Чемпионами стали Тато Григалашвили (81 кг) и Лука Майсурадзе (90 кг), а Гурам Тушишвили (+100 кг) и Этер Липартелиани (57 кг) завоевали бронзовые медали.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, тато григалашвили, лука майсурадзе, гурам тушишвили, чемпионат европы по дзюдо
спорт, грузия, новости, тато григалашвили, лука майсурадзе, гурам тушишвили, чемпионат европы по дзюдо
Сборная Грузии завоевала первую медаль на чемпионате Европы по дзюдо
10:12 05.11.2023 (обновлено: 10:16 05.11.2023)
В финале турнира действующий чемпион мира потерпел поражение от представлявшего Турцию грузина Ведата Албайрака (Георгия Ревазишвили)
ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Грузинский дзюдоист Тато Григалашвили (весовая категория до 81 кг) завоевал серебряную медаль во второй день чемпионата Европы во французском Монпелье, которая стала первой для грузинской команды на континентальном первенстве.
В финале турнира действующий чемпион мира потерпел поражение от представлявшего Турцию грузина Ведата Албайрака (Георгия Ревазишвили).
Григалашвили является двукратным победителем чемпионатов Европы и мира.
Шансы завоевать медаль в финальном блоке также имел чемпион мира, Европы и Олимпийских игр Лаша Шавдатуашвили (73 кг), но уступил сопернику из Косово в поединке за третье место.
Еще четверо грузинских спортсменов – Георгий Терашвили (73 кг), Этер Аскилашвили (63 кг), Мариам Чантурия и Нино Гулбани (обе 70 кг) – выбыли из чемпионата Европы на предварительном этапе. Впереди выступления Лаши Бекаури, Луки Майсурадзе (оба 90 кг), Ильи Суламанидзе (100 кг), Гурама Тушишвили и Гелы Заалишвили (+100).
В первый день ЧЕ сборная Грузии осталась без медалей.
В 2022 году чемпионат Европы принимала столица Болгарии София. Тогда сборная Грузии завоевала две золотые и две бронзовые медали. Чемпионами стали Тато Григалашвили (81 кг) и Лука Майсурадзе (90 кг), а Гурам Тушишвили (+100 кг) и Этер Липартелиани (57 кг) завоевали бронзовые медали.