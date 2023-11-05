https://sputnik-georgia.ru/20231105/shtrafy-na-dvizhenie-krupnogabaritnogo-transporta-v-tbilisi-uvelichatsya-283999529.html
Штрафы на движение крупногабаритного транспорта в Тбилиси увеличатся
Штрафы на движение крупногабаритного транспорта в Тбилиси увеличатся
Ограничение коснется определенных районов и улиц, что позволит разгрузить движение транспорта, которое с каждым годом становится в Тбилиси все более... 05.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-05T14:51+0400
2023-11-05T14:51+0400
2023-11-05T14:51+0400
грузия
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общество
грузинская мечта - демократическая грузия
пробки в тбилиси
каха каладзе
парламент грузии
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ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Поправки в "Кодекс об административных правонарушениях", согласно которым увеличиваются штрафы для крупногабаритного транспорта за нарушения движения в пределах Тбилиси будут рассмотрены на заседании бюро парламента Грузии в понедельник, 6 ноября. Инициатором изменений является правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия". Депутаты поясняют, что в столице передвигается до 650 тысяч транспортных средств, в том числе более 37 тысяч автомобилей больших габаритов, что создает риск возникновения пробок и аварий, особенно в часы пик. Согласно действующей норме, размер штрафа за указанные нарушения определяется в размере 100 лари (около 38 долларов). С внесением изменений указанное ограничение не будет распространяться на транспортные средства государственного учреждения, перемещаемые в целях деятельности этого учреждения, на транспортные средства категории М3, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки в пределах административных границ муниципального образования, а также на транспортных средствах категории М3, осуществляющих перевозки служащих, учащихся, студентов или детей дошкольного и дошкольного возраста. Как поясняют авторы законопроекта, при авариях с участием большегрузов движение на дороге задерживается на гораздо более длительное время, что в конечном итоге приводит к пробкам в часы пик. "Пробки" – проблема социальная: вместе с бензином они пожирают часть нашей жизни >>Об ограничениях в движении крупногабаритного транспорта по городу в начале октября заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства Как уточнил мэр, ограничение коснется определенных районов и улиц, что позволит разгрузить движение транспорта, которое с каждым годом становится в Тбилиси все более загруженным. При этом ограничения не будут действовать в выходные дни. Планируется, что новые правила начнут действовать с 1 января 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, грузинская мечта - демократическая грузия, пробки в тбилиси, каха каладзе, парламент грузии
грузия, новости, общество, грузинская мечта - демократическая грузия, пробки в тбилиси, каха каладзе, парламент грузии
Штрафы на движение крупногабаритного транспорта в Тбилиси увеличатся
Ограничение коснется определенных районов и улиц, что позволит разгрузить движение транспорта, которое с каждым годом становится в Тбилиси все более загруженным
ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Поправки в "Кодекс об административных правонарушениях", согласно которым увеличиваются штрафы для крупногабаритного транспорта за нарушения движения в пределах Тбилиси будут рассмотрены на заседании бюро парламента Грузии в понедельник, 6 ноября.
Инициатором изменений является правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия". Депутаты поясняют, что в столице передвигается до 650 тысяч транспортных средств, в том числе более 37 тысяч автомобилей больших габаритов, что создает риск возникновения пробок и аварий, особенно в часы пик.
Согласно законопроекту, на автодорогах общего пользования в Тбилиси движение транспортных средств категории М3, Н2 и Н3 с нарушением места или времени, установленных муниципалитетом, влечет за собой штраф в размере 1 тысячи лари (до 370 долларов США) в первом случае, а при каждом последующем нарушении сумма увеличивается до 3 тысяч (около 1,1 тысячи долларов).
Согласно действующей норме, размер штрафа за указанные нарушения определяется в размере 100 лари (около 38 долларов).
С внесением изменений указанное ограничение не будет распространяться на транспортные средства государственного учреждения, перемещаемые в целях деятельности этого учреждения, на транспортные средства категории М3, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки в пределах административных границ муниципального образования, а также на транспортных средствах категории М3, осуществляющих перевозки служащих, учащихся, студентов или детей дошкольного и дошкольного возраста.
Как поясняют авторы законопроекта, при авариях с участием большегрузов движение на дороге задерживается на гораздо более длительное время, что в конечном итоге приводит к пробкам в часы пик.
Об ограничениях в движении крупногабаритного транспорта по городу в начале октября заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства
Как уточнил мэр, ограничение коснется определенных районов и улиц, что позволит разгрузить движение транспорта, которое с каждым годом становится в Тбилиси все более загруженным. При этом ограничения не будут действовать в выходные дни.
Планируется, что новые правила начнут действовать с 1 января 2024 года.