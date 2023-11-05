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Сотрудники оперного театра требуют повышения зарплат – видео
Сотрудники оперного театра требуют повышения зарплат – видео
Работники тбилисского государственного театра оперы и балета им. Закария Палиашвили провели акцию протеста с требованием повышения зарплат в два раза. Об этом... 05.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-05T20:39+0400
2023-11-05T20:39+0400
2023-11-05T21:20+0400
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
зарплата
тбилисский театр оперы и балета
акции протеста
акции
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"Требуем адекватных зарплат, на которые можно жить", было написано на плакатах протестующих. Участники акции также потребовали восстановить на работе двух уволенных ранее сотрудников. В случае невыполнения требований, протестующие пообещали продолжить свои акции в Тбилиси.Тем временем руководство театра заявило, что утверждения бастующих работников театра о размере текущих зарплат в 500 лари являются дезинформацией. Минимальная зарплата лиц, занятых в обслуживании сцены театра, составляет 650 лари, максимальная – 1 350 лари. Кроме того, работникам регулярно выплачиваются надбавки. А что касается уволенных сотрудников, они находились на испытательном сроке, заявили в театре оперы и балета.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, зарплата, тбилисский театр оперы и балета, акции протеста, акции, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, зарплата, тбилисский театр оперы и балета, акции протеста, акции, видео
Сотрудники оперного театра требуют повышения зарплат – видео
20:39 05.11.2023 (обновлено: 21:20 05.11.2023)
Работники тбилисского государственного театра оперы и балета им. Закария Палиашвили провели акцию протеста с требованием повышения зарплат в два раза. Об этом они заявили журналистам, выступая в ходе пикетирования здания театра
"Требуем адекватных зарплат, на которые можно жить", было написано на плакатах протестующих. Участники акции также потребовали восстановить на работе двух уволенных ранее сотрудников. В случае невыполнения требований, протестующие пообещали продолжить свои акции в Тбилиси.
Тем временем руководство театра заявило, что утверждения бастующих работников театра о размере текущих зарплат в 500 лари являются дезинформацией. Минимальная зарплата лиц, занятых в обслуживании сцены театра, составляет 650 лари, максимальная – 1 350 лари. Кроме того, работникам регулярно выплачиваются надбавки. А что касается уволенных сотрудников, они находились на испытательном сроке, заявили в театре оперы и балета.