https://sputnik-georgia.ru/20231105/sotrudniki-opernogo-teatra-trebuyut-povysheniya-zarplat---video-284004200.html

Сотрудники оперного театра требуют повышения зарплат – видео

Сотрудники оперного театра требуют повышения зарплат – видео

Работники тбилисского государственного театра оперы и балета им. Закария Палиашвили провели акцию протеста с требованием повышения зарплат в два раза. Об этом... 05.11.2023, Sputnik Грузия

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"Требуем адекватных зарплат, на которые можно жить", было написано на плакатах протестующих. Участники акции также потребовали восстановить на работе двух уволенных ранее сотрудников. В случае невыполнения требований, протестующие пообещали продолжить свои акции в Тбилиси.Тем временем руководство театра заявило, что утверждения бастующих работников театра о размере текущих зарплат в 500 лари являются дезинформацией. Минимальная зарплата лиц, занятых в обслуживании сцены театра, составляет 650 лари, максимальная – 1 350 лари. Кроме того, работникам регулярно выплачиваются надбавки. А что касается уволенных сотрудников, они находились на испытательном сроке, заявили в театре оперы и балета.

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