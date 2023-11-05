https://sputnik-georgia.ru/20231105/v-gruzii-uvelichat-shtrafy-za-nezakonnye-postroyki-v-zonakh-okhrany-kulturnogo-naslediya-284001851.html

В Грузии увеличат штрафы за незаконные постройки в зонах охраны культурного наследия

В Грузии увеличат штрафы за незаконные постройки в зонах охраны культурного наследия

Штраф за незаконное строительство в частном секторе в зоне охраны культурного наследия I класса составит 16 тысяч лари вместо 8 тысяч лари 05.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-05T17:42+0400

2023-11-05T17:42+0400

2023-11-05T18:32+0400

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ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Штрафы за самовольное строительство в зонах охраны культурного наследия могут увеличиться – соответствующие изменения в "Кодекс Грузии о пространственном планировании, архитектурной и строительной деятельности" рассмотрят на бюро парламента в понедельник, 6 ноября. Все зоны культурного наследия делятся на четыре класса в зависимости от исторической значимости и времени постройки. Согласно поправкам, штраф за незаконное строительство в частном секторе в зоне охраны культурного наследия I класса составит 16 тысяч лари вместо 8 тысяч лари. За строительство в зоне II класса штраф составит 24 тысячи лари вместо 8 тысяч лари, за строительство зданий и сооружений в зоне III и IV классов штраф составит 200 тысяч лари вместо 20 тысяч лари. В Тбилиси увеличили штрафы за нарушения правил строительства >>За самовольное строительство в зоне охраны культурного наследия, принадлежащем государству или муниципалитету, I класса штраф составит 16 тысяч лари вместо 8 тысяч, за строительство в зоне II класса – 75 тысяч лари вместо 25 тысяч, за строительство III и IV классов штраф составит 250 тысяч вместо 25 тысяч. При этом в отдельных случаях проведение незаконных реабилитационных работ на недвижимом памятнике культурного наследия влечет штраф в размере 250 тысяч лари, а проведение мелких реабилитационных работ без разрешения – в размере 40 тысяч лари. Кроме того, штраф в размере 2 тысяч лари остается неизменным в случае строительства в зоне охраны культурного наследия с нарушением условий разрешения – I класса. В случае II класса штраф в размере 4 тысяч лари остается неизменным. В случае III класса штраф составит 30 тысяч лари вместо 10 тысяч лари. Мэрия Тбилиси закупит гибридные машины на сумму более 700 тысяч долларов >>В случае строительства в зоне IV класса штраф составит 45 тысяч лари вместо 15 тысяч. Кроме того, в отдельных случаях проведение реабилитационных работ на недвижимом памятнике культурного наследия с нарушением разрешения влечет за собой штраф в размере 150 тысяч лари, а в аналогичном случае проведение небольших реабилитационных работ – в размере 20 тысяч лари. Курс лари по отношению к доллару составляет 2,7 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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