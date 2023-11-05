https://sputnik-georgia.ru/20231105/yushkov-o-dogovorakh-gazproma-s-uzbekistanom-i-kazakhstanom-novykh-gazovykh-marshrutakh--283989402.html

Юшков о договорах Газпрома с Узбекистаном и Казахстаном, новых газовых маршрутах

Юшков о договорах Газпрома с Узбекистаном и Казахстаном, новых газовых маршрутах

О чем российский Газпром договорился с Узбекистаном и Казахстаном на полях газового форума в Петербурге? Какие маршруты для транспортировки газа будут... 05.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-05T12:28+0400

2023-11-05T12:28+0400

2023-11-05T12:28+0400

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фонд национальной энергетической безопасности

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Как газ из России поможет в индустриализации Центральной Азии? Зачем Украина угрожает перекрыть транзит газа в Европу, и кто пострадает от этого больше всего?Ответы на все эти вопросы в интервью "Sputnik на русском" дал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

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Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, россия, узбекистан, в мире, экономика, казахстан, игорь юшков, газпром, фонд национальной энергетической безопасности, видео