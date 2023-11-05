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Юшков о договорах Газпрома с Узбекистаном и Казахстаном, новых газовых маршрутах
Юшков о договорах Газпрома с Узбекистаном и Казахстаном, новых газовых маршрутах
О чем российский Газпром договорился с Узбекистаном и Казахстаном на полях газового форума в Петербурге? Какие маршруты для транспортировки газа будут... 05.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-05T12:28+0400
2023-11-05T12:28+0400
2023-11-05T12:28+0400
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газпром
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Как газ из России поможет в индустриализации Центральной Азии? Зачем Украина угрожает перекрыть транзит газа в Европу, и кто пострадает от этого больше всего?Ответы на все эти вопросы в интервью "Sputnik на русском" дал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
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мультимедиа, видео, россия, узбекистан, в мире, экономика, казахстан, игорь юшков, газпром, фонд национальной энергетической безопасности, видео
мультимедиа, видео, россия, узбекистан, в мире, экономика, казахстан, игорь юшков, газпром, фонд национальной энергетической безопасности, видео
Юшков о договорах Газпрома с Узбекистаном и Казахстаном, новых газовых маршрутах
О чем российский Газпром договорился с Узбекистаном и Казахстаном на полях газового форума в Петербурге? Какие маршруты для транспортировки газа будут развивать государства?
Как газ из России поможет в индустриализации Центральной Азии? Зачем Украина угрожает перекрыть транзит газа в Европу, и кто пострадает от этого больше всего?
Ответы на все эти вопросы в интервью "Sputnik на русском" дал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.