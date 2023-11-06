https://sputnik-georgia.ru/20231106/284005889.html

Европа сходит с ума из-за России – в буквальном смысле

Европа сходит с ума из-за России – в буквальном смысле

Мечта ЕС – слезть с ужасной газовой иглы России – сбылась, но празднующие европеремогу не заметили, как оказались на игле самой настоящей 06.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-06T09:41+0400

2023-11-06T09:41+0400

2023-11-06T09:41+0400

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Мы уже привыкли к заявлениям российских политиков, мнениям экспертов и публикациям в СМИ, где антироссийские санкции, разрыв экономических связей с Россией и практически неограниченная военная и экономическая помощь киевскому режиму со стороны Европы называются безумием и самоубийством.Но на самом деле это – не фигура речи, не образное выражение и не художественный прием, пишет колумнист РИА Новости Кирилл Стрельников.Согласно опубликованным вчера данным Польского института экономики (PIE), в 27 странах ЕС и Великобритании на данный момент общий убыток из-за проблем с психическим здоровьем и массовой депрессии европейцев превышает 4,2% ВВП, то есть 600 млрд евро в год.Аналитический ресурс Eurobarometer сообщает, что по состоянию на октябрь 2023 года проблемы с "кукушкой" зафиксированы у 62% европейцев.Потребление антидепрессантов в Европе бьет рекорды и является самым высоким за последние 20 лет, а в последние годы оно выросло в разы.И тут мы просим забавный факт в студию.Одна из главных причин прощания еврограждан с крышей – переживания, связанные с военными действиями на Украине, ухудшением уровня жизни и безрадостными видами на будущее.Тут стоит напомнить, что именно Европа с подачи США стала инициатором экономического "развода" с Россией, приняла самое активное участие в создании неонацистского антироссийского государства на месте Украины, а на данный момент снабжает его оружием. По самым скромным оценкам, потери Евросоюза от санкций и разрыва связей с Россией достигли порядка 1,5 трлн долларов и продолжают стремительно расти. На поддержку киевского режима с 2022 года Евросоюз потратил более 85 млрд евро.Цены в ЕС бьют рекорды, экономика в рецессии, промышленность в упадке. Индекс деловой активности в производственном секторе и сфере услуг еврозоны опустился до самого низкого значения с момента пандемии, а рост экономики с 2022 года уменьшился почти в 5 раз. По информации от Статистического управления Европейского союза, безработица в еврозоне в сентябре выросла до 6,5% (в России – в 2 раза меньше). Экономическая роль Европы в мире продолжает падать – по данным SWIFT, евро в международных расчетах уже уступил место юаню. Конкурентоспособность европейской продукции падает, потому что она уже не поддерживается дешевыми российскими энергоресурсами.Из-за бесконечных траншей в сторону Киева Германия вынуждена сокращать социальные выплаты малоимущим семьям, а во Франции уменьшили число получателей помощи, перестали раздавать продуктовые наборы и возмещать покупку лекарств. На фоне нехватки грошей и сольдо на последнем саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС так и не смогли согласовать финансирование Киева в размере 50 млрд евро, что год назад бы прошло почти незамеченным. Вместо этого умники из ЕС начали разговоры о воровстве замороженных средств России, чтобы финансировать авантюру на Украине за счет них.По словам президента РФ Владимира Путина на вчерашней встрече с членами Общественной палаты, "все те, кто отказались от нашего партнерства, от наших энергоресурсов, теперь страдают. Мы этому не радуемся, но это факт". И добавил: "В военном плане – вот, надо победить Россию на поле боя. Теперь уже по-другому поют, по-другому говорят".Впрочем, в Европе от проекта по "истощению" и "отмене" России страдают не только лишь все. По данным европейских аналитических бизнес-агентств, тамошний рынок антидепрессантов растет не по дням, а по часам и в течение ближайших шести лет вырастет минимум на 30-40%.Голубая мечта ЕС – слезть с ужасной газовой иглы России – сбылась, но празднующие европеремогу жители "цветущего сада" не заметили, как оказались на игле самой настоящей.Будем ли мы за них сильно переживать?Наверное, нет.В любом случае таблетки пить по этому поводу не будем точно. Они европейцам сейчас нужнее.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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в мире, политика, аналитика, европа, украина, владимир путин, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины