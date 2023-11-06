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Запад подталкивает Ближний Восток к большой войне – Лавров

Запад подталкивает Ближний Восток к большой войне – Лавров

По словам главы МИД РФ, такие действия Запада приводят к всплеску терроризма и экстремизма 06.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-06T17:38+0400

2023-11-06T17:38+0400

2023-11-06T17:38+0400

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ТБИЛИСИ, 6 ноя – Sputnik. Коллективный Запад делает шаги к подталкиванию Ближнего Востока к грани большой войны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на просветительском марафоне "Знание. Первые".Месяц назад израильское государство подверглось масштабной ракетной атаке из сектора Газа, когда военное крыло палестинского движения ХАМАС начало операцию. На агрессию ХАМАС армия обороны Израиля ответила операций "Железные мечи" в секторе Газа. Число жертв с двух сторон уже составило более 10 тысяч человек.По его словам, речь идет и про другие регионы, в том числе про Украину.Глава МИД России отметил, что действия Запада приводят к одному и тому же результату – к утрате либо ослаблению государственности. По его словам, так было и с Ираком, и с Ливией, так коллективный Запад пытался поступить и с Сирией.Глава МИД РФ отметил, что результатом подобной политики Запада становятся "всплеск терроризма и экстремизма". По его словам, все это сопровождается изломанными человеческими судьбами, разрушением семьей и миграционными проблемами.Палестино-израильский конфликт, корни которого находятся в сфере территориальных интересов, длится не один десяток лет. После Второй мировой войны, в 1947 году ООН приняло решение о создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано был только Израиль.Как ранее сообщалось, кроме более 10 тысяч погибших за месяц палестино-израильского противостояния, пострадавшими числятся почти 25 тысяч человек. По различным данным, плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, в мире, новости, ближний восток, израиль, минск, сергей лавров, мид россии, хамас, обострение ситуации вокруг украины