https://sputnik-georgia.ru/20231106/284018033.html

У вас просто отберут деньги: борьба за климат как финансовый пылесос

У вас просто отберут деньги: борьба за климат как финансовый пылесос

Если вам внушают, что всему человечеству приходит страшная угроза о сорока восьми ногах, то вам, значит, скоро что-то начнут запрещать? 06.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-06T21:37+0400

2023-11-06T21:37+0400

2023-11-06T21:37+0400

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А необязательно, поскольку запреты — штука плохо работающая и не приносящая прибыль. Нет, скорее у вас начнут просто отбирать деньги, пишет колумнист РИА Новости.Мелких и крупных историй на эту тему происходит сейчас множество. Вот одна из них — развивается в конгрессе США, где республиканцы всерьез взялись за священную и неприкосновенную "климатическую повестку" нынешней администрации. Группа республиканцев направила новому спикеру нижней палаты предложение отменить налог на природный газ — каждый год 180 млн американцев и 5,5 млн компаний должны платить этот возрастающий побор на потребляемое ими энергосырье.Смысл налога в том, что любое ископаемое топливо при сгорании повышает температуру Земли, а это ведет к каким угодно катаклизмам и ужасам для граждан. Ну, это для тех, кто не умеет думать и анализировать, а только пугаться. В век падения Римской империи и через тысячу лет после того не было нефти, газа или кондиционеров, но холода все равно приходили, вызывали политические катастрофы, а затем планета начинала греться снова. Те, кто пугает нас, просто берут лишь одну маленькую правую часть графика, где кривые температур идут вверх. Однако ведь и в левой части они там, вверху, бывали неоднократно.Но пока что деньги все равно отбирают, сначала напугав, и не только по поводу климата. Вот еще одна история из американского конгресса, где идет расследование на тему "что это было" (коронавирус). Оказывается, среди прочего имела место "самая грандиозная финансовая афера века". Людям давали деньги, чтобы те не ходили работать и сидели на самоизоляции, причем проверять заявки на эти деньги официально не рекомендовалось. Но, казалось, ведь давали же, не отбирали? Да, однако у правительств своих денег не бывает, они сначала у кого-то их забирают, а потом перераспределяют. В этот раз до 240 млрд долларов были отняты у налогоплательщика и в основном разошлись по самым разным организованным преступным группам, по большей части хакерским.И это еще ничего, в 2014 году был случай, когда очередной — не вирусный, но климатический — налог в Италии на сумму 1,3 млрд по той же схеме перетек на счета движения "Талибан"* в Афганистане. А ведь у кого-то и эти деньги сначала отобрали.И к этому случаю у нас на днях принята Климатическая доктрина РФ — на смену той, которая существовала с 2009 года.Этот документ замечателен как минимум одной фразой — что крайне важны "самостоятельность в оценках и выводах о происходящих и ожидаемых последствиях изменения климата". Хотя и другие хорошие фразы там есть, которые помогут хоть кому-то сбросить оцепенение от наглого наступления вымогателей на мировую экономику и работать самостоятельно. Иначе климатическое лобби так и будет объяснять всем, что климат улучшится только всеобщим отказом от угля, нефти и газа. Ну, то есть отказа не будет, а вот деньги с вас за его отсутствие возьмут, в национальном и персональном масштабах.И тут надо заметить, что любая афера, даже глобальная, имеет свой срок годности, а дальше перестает работать. В виде иллюстрации — публикация из Индии под названием "Спасибо, что не водите автомобиль". Логика тут такая: а что, если мы будем подходить к проблеме перемен климата как к здравоохранительной, а не экологической? Тогда уместны уроки, которые можно усвоить из кампаний против курения.А раз так, то как насчет, для начала, запрета на рекламу автомобилей с двигателем внутреннего сгорания? И если на сигаретных пачках есть картинки на тему вреда здоровью, то как насчет того, чтобы украсить все автомобили на бензине картинками природных катастроф, наводнений, поврежденных зданий, разрушений от ураганов? Водители даже могут иметь право выбрать себе картинку. И таким путем мы будем двигаться к более здоровому миру. Ну и наложить климатический акциз на каждый автомобиль — не без того.Вам кажется, что вы уже все поняли. Тут развлекается кто-то с особенно черным чувством юмора, направленным в адрес борцов с курением. Так? А вот ничего подобного. Автор пишет все это на полном серьезе, юмором не страдает.Но дата публикации — ноябрь 2017 года. То был другой мир, все еще были готовы поверить во что угодно. Сегодня эта старая схема "угроза — давай деньги" как-то не выглядит долговечной.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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