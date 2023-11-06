https://sputnik-georgia.ru/20231106/grazhdanin-gruzii-zaderzhan-v-budapeshte-za-torgovlyu-lyudmi-284012913.html

Гражданин Грузии задержан в Будапеште за торговлю людьми

Гражданин Грузии задержан в Будапеште за торговлю людьми

По словам мигрантов, в Будапеште у них отобрали документы и телефоны 06.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Гражданин Грузии и его сообщник – гражданин Турции – задержаны в Будапеште по обвинению в торговле людьми, сообщает телекомпания "Рустави 2". Речь идет о 65 гражданах Турции и Афганистана, которые были незаконно ввезены на территорию Венгрии. После этого преступная группировка планировала переправить нелегалов в Германию. По словам мигрантов, в Будапеште у них отобрали документы и телефоны, а гражданин Грузии запер их в квартире.Задержанным предъявлено обвинение в торговле людьми.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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