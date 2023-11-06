https://sputnik-georgia.ru/20231106/kak-otdykhaem-na-novyy-god-i-rozhdestvo-2024-kalendar-vykhodnykh-v-rossii-284023680.html

Как отдыхаем на Новый год и Рождество 2024? Календарь выходных в России

Как отдыхаем на Новый год и Рождество 2024? Календарь выходных в России

Новогодние праздники дарят жителям России самые продолжительные каникулы – это самая долгожданная и радостная пора для всех, как для детей, так и взрослых 06.11.2023, Sputnik Грузия

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рождество

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До Нового года осталось чуть меньше двух месяцев, однако многих в России уже интересует, сколько выходных по календарю будет на Новый год и Рождество 2024 года. Как отдыхаем на Новый год и Рождество 2024 года и сколько выходных дней по календарю ожидает россиян в новогодние праздники, читайте в Sputnik Грузия. Как отдыхаем? В России новогодние каникулы продлятся с 30 декабря 2023-го по 8 января 2024 года включительно. Отдыхать на Новый год и Рождество россияне в 2024-м начнут с 30 декабря – этот день выпадает на субботу, а на работу выйдут только 9-го января (во вторник). Выходные на Новый год и Рождество подробно выглядят так: 1января – Новый год 2024, официальный праздничный выходной; 2-6 января – новогодние каникулы; 7 января – церковный праздник, Рождество Христово, официальный праздничный выходной; 8 января – официальный нерабочий день. В результате в России на Новый 2024 год и Рождество по календарю будет 10 выходных дней. Кроме того, пятница 29-го января в большинстве офисов станет сокращенным рабочим днем. Календарь выходных По законодательству РФ государственный праздник, выпадающий на календарный выходной, то есть субботу или воскресенье, автоматически переносится на близлежащий понедельник или другую удобную дату. Соответственно, два праздничных дня, которые в 2024-м совпадают с выходными, россияне смогут отгулять в другое время. В частности, 6 января, который относится к новогодним каникулам и в 2024 году выпадает на субботу, переносится на 10 мая. Благодаря новогодним праздникам жители России на День Победы будут отдыхать с 9 по 12 мая включительно. Праздник в 2024 году выпадает на четверг. А 7 января, официальный праздничный выходной, выпадающий на воскресенье, перенесли на 31 декабря, выпадающее в 2024 на вторник. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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