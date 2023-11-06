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Китай протестует против санкций США в отношении компаний КНР
Китай протестует против санкций США в отношении компаний КНР
США должны немедленно прекратить необоснованное подавление китайских компаний, заявили в Минкоммерции страны 06.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-06T19:33+0400
2023-11-06T19:33+0400
2023-11-06T19:42+0400
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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Китай выразил решительный протест в связи с санкциями США против компаний страны из-за якобы их сотрудничества с военно-промышленным комплексом РФ и назвал такие шаги Вашингтона подавлением китайского бизнеса.США ввели санкции против десятков компаний из Турции, ОАЭ и Китая за якобы поставку товаров двойного назначения для российского ВПК, говорится в обнародованном ранее заявлении американского минфина. В частности, под новые санкции попала китайская China Taly. Эта фирма якобы поставляла в РФ компоненты, используемые в производстве ЗРК.В Минкоммерции КНР подчеркнули, что США должны "немедленно прекратить необоснованное подавление китайских компаний", отметив, что Китай будет "решительно защищать законные права и интересы китайских компаний".Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Пекин всегда решительно выступал против обобщения США концепции национальной безопасности и злоупотребления государственной властью для подавления китайских компаний. По его словам, односторонние санкции США против китайских компаний на основании так называемых "связей с Россией" являются "типичным актом экономического принуждения и односторонней травли".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, политика, китай, сша, россия, санкции, обострение ситуации вокруг украины
в мире, новости, политика, китай, сша, россия, санкции, обострение ситуации вокруг украины
Китай протестует против санкций США в отношении компаний КНР
19:33 06.11.2023 (обновлено: 19:42 06.11.2023)
США должны немедленно прекратить необоснованное подавление китайских компаний, заявили в Минкоммерции страны
ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Китай выразил решительный протест в связи с санкциями США против компаний страны из-за якобы их сотрудничества с военно-промышленным комплексом РФ и назвал такие шаги Вашингтона подавлением китайского бизнеса.
США ввели санкции против десятков компаний из Турции, ОАЭ и Китая за якобы поставку товаров двойного назначения для российского ВПК, говорится в обнародованном ранее заявлении американского минфина. В частности, под новые санкции попала китайская China Taly. Эта фирма якобы поставляла в РФ компоненты, используемые в производстве ЗРК.
"Китайская сторона выражает резкое недовольство и решительный протест", – говорится в заявлении на официальном сайте китайского ведомства.
В Минкоммерции КНР подчеркнули, что США должны "немедленно прекратить необоснованное подавление китайских компаний", отметив, что Китай будет "решительно защищать законные права и интересы китайских компаний".
Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Пекин всегда решительно выступал против обобщения США концепции национальной безопасности и злоупотребления государственной властью для подавления китайских компаний. По его словам, односторонние санкции США против китайских компаний на основании так называемых "связей с Россией" являются "типичным актом экономического принуждения и односторонней травли".