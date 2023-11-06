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Китай протестует против санкций США в отношении компаний КНР

Китай протестует против санкций США в отношении компаний КНР

США должны немедленно прекратить необоснованное подавление китайских компаний, заявили в Минкоммерции страны 06.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-06T19:33+0400

2023-11-06T19:33+0400

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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Китай выразил решительный протест в связи с санкциями США против компаний страны из-за якобы их сотрудничества с военно-промышленным комплексом РФ и назвал такие шаги Вашингтона подавлением китайского бизнеса.США ввели санкции против десятков компаний из Турции, ОАЭ и Китая за якобы поставку товаров двойного назначения для российского ВПК, говорится в обнародованном ранее заявлении американского минфина. В частности, под новые санкции попала китайская China Taly. Эта фирма якобы поставляла в РФ компоненты, используемые в производстве ЗРК.В Минкоммерции КНР подчеркнули, что США должны "немедленно прекратить необоснованное подавление китайских компаний", отметив, что Китай будет "решительно защищать законные права и интересы китайских компаний".Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Пекин всегда решительно выступал против обобщения США концепции национальной безопасности и злоупотребления государственной властью для подавления китайских компаний. По его словам, односторонние санкции США против китайских компаний на основании так называемых "связей с Россией" являются "типичным актом экономического принуждения и односторонней травли".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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