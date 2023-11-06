https://sputnik-georgia.ru/20231106/narodnye-primety-na-dedovskie-plachi-2023-chto-nelzya-delat-7-noyabrya-284014316.html

Народные приметы на Дедовские плачи 2023: что нельзя делать 7 ноября?

Народные приметы на Дедовские плачи 2023: что нельзя делать 7 ноября?

Православная церковь 7 ноября поминает мучеников Маркиана и Мартирия, которые пострадали за христианскую веру в IV веке 06.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-06T16:16+0400

2023-11-06T16:16+0400

2023-11-06T16:16+0400

справки

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В народном календаре 7 ноября называют Дедовские плачи, в который вспоминают умерших родственников. Что нельзя делать на Дедовские плачи и о народных приметах 7 ноября, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам нельзя в Дедовские плачи лениться и бездельничать – можно потерять шанс решить все вопросы быстро и качественно. Нельзя в поминальный день шутить и громко смеяться – это плохая примета, сулящая слезы и печали. На Дедовские плачи нельзя обманывать, особенно обездоленных и сирот, и отказывать им в помощи – по приметам самому можно оказаться в тяжелой ситуации. По народным приметам нельзя 7 ноября уделять много внимания личным отношениям, делать предложение и признаваться в любви – пара быстро расстанется. Плакать в подушку на Дедовские плачи нельзя. Есть примета, что слезы, попавшие в нее, станут причиной плохого сна. Народные приметы По народным приметам в Дедовские плачи обычно идет дождь или снег, так как природа тоже горюет по умершим. Ожидается потепление, если на Дедовские плачи с утра туман, а если 7 ноября грянет гром – это верная примета, что зима будет теплой, но снежной. Морозы скоро ударят, если на Дедовские плачи звезды ярко сияют, а если тусклые – это примета, что скоро потеплеет. По народным приметам урожай гороха ожидается богатый, если 7 ноября звезд на небе много. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2023

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

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справки